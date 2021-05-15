無視雙北升到防疫第三級的嚴峻狀況，PLG總冠軍賽仍在15日彰化閉門開打，抓住台新夢想家僅剩希克斯窘境，台北富邦勇士靠著塞瑟夫25分、17籃板，辛特力也拿19分、9籃板及9助攻，輕鬆以115比90痛宰夢想家，取得3勝1敗聽牌，但因彰化決定不再開放場館，接下來封王戰何時能打仍屬未知數。

挾著雙洋將對上單洋將的絕對優勢，富邦首節就靠塞瑟夫、辛特力兩名洋將的火力，以及年度MVP張宗憲單節9分貢獻，很快取得兩位數領先，夢想家只能依賴林俊吉、沃克等人的三分外線勉強苦撐，打完首節，富邦取得33比23領先。

來到次節，辛特力繼續展現爆發力，加上塞瑟夫在內線的絕對高度，帶領富邦擴大領先差距到18分，甚至上半場結束前，塞瑟夫、簡偉儒各進1顆三分球，富邦擴大領先到24分，上半場結束，富邦60比38領先，夢想家幾乎沒還手之力。

夢想家下半場一開始就打出9比2小高潮，似乎總算開始想要追分，辛特力卻不同意，一個人連拿5分，帶起富邦更凶猛的13比0猛攻，雙方差距來到誇張的30分，這場總冠軍賽再次因為僅剩單洋將窘境徹底變調，簡直不如例行賽緊湊。

富邦帶著33分的巨大領先優勢進入末節，也很乾脆末節都沒讓塞瑟夫、辛特力兩名洋將上場，擺明就用全本土陣容讓夢想家追分，畢竟夢想家末節仍派希克斯上場，直到最後6分多鐘，富邦才把辛特力換上來收尾，畢竟他們也怕「放」過頭了。

(中時 )