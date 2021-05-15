台灣疫情大爆發，台北電影節辦公室就位在疫情熱區萬華區的剝皮寮內，由於離茶室相當近，14日就被徵作快篩站，讓影展工作人員連忙撤離該區。北影總監李亞梅15日表示：「工作人員與確診例的足跡初估重疊度不大，我們也在4月底疫情升溫時就落實防疫，像是量體溫、戴口罩及用酒精消毒等等。」

目前影展方已配合政府公告的異地辦公政策，實施在家辦公，只有每週一次例會才會找來各部門主管開會。不過由於影展6月24日即將在台北市中山堂、光點華山電影館及信義威秀影城舉辦，如今宣布升級3級警戒，也讓影展方十分頭痛。

李亞梅坦言，原訂6月會舉辦的戶外放映和選片指南2大活動，因活動預估都達300人以上，已經確定取消。至於影迷最關心的國際影展放映及台北電影獎頒獎，她則表示最晚於6月10日，影展開始前2周會公告是否取消或縮小規模，「如果還是維持3級警戒，那一定是取消了。如果是2級，我們現在也正評估若維持梅花座等防疫規範後的影展財務狀況是否能支撐，以及若照常舉辦後大眾觀感問題，審慎思考後再決定」。

至於7月中舉辦的台北電影獎頒獎典禮，李亞梅則表示目前若有影響，希望以延期為目標，而不是取消，「像國外頒獎典禮如奧斯卡金球獎等，都也因疫情延期，而台北電影獎要延期的話，優先考慮在9月登場，不和金馬獎強碰」。

(中時 )