離東京奧運還剩下倒數70天的時間，而本屆奧運是否舉辦也引來外界爭論，因為新冠肺炎仍持續在全球各地肆虐，連舉辦國日本狀況也沒有好轉，而國內外近期更取消或延期了許多運動賽事，不過日本奧委會仍堅持要辦完一整個完整奧運，也將接受輝瑞公司提供德疫苗，為選手和相關人員進行施打。

說到人民看法那可就大大不同了，畢竟人民並不是要獲利方，也因疫情在全球肆虐，所以許多人，包含日本當地居民都希望奧運能夠停辦，5月7日據外媒報導，一份呼籲中止東京奧運會的線上請願書自從發起以來，已獲得超過20萬人簽名連署，據悉該情願書是由曾競選東京都知事的律師發起，自5日以來正式蒐集簽名。

而就在昨天5月14日時這份請願書又有新的進展，都知事律師在東京都政府遞交這份請願書。遞交後招開記者會對外呼籲說：「比起奧運這美好盛事，應該優先關乎人的生命安全，」而到目前為止請願書在網站《Change.org》已募集超過35萬人的簽署了！東京都知事宇都宮另外提到：「短時間內獲得許多簽名，在國內外被報導，這讓我們獲得很大的勇氣，調查中要停辦奧運的呼聲仍不少，將繼進行這項請願！」

請願書稱國際奧委會、殘奧委會、日本政府、東京都政府和東京奧組委正試圖強行舉辦奧運，上面寫說：「東京、日本國內及在世界各國新冠疫情仍未结束，奧運會本該是和平慶典，目前情況下舉辦將偏離本身理念，運動員們因所處國家疫情不同，備戰階段會出現不平等情況，即便到東京也會受嚴格防疫措施無法完整發揮實力。」

另外宇都宮還表示，若到6月25日發佈公告都議會選舉期間前都未決定停辦，此事將成為選戰焦點，他暗示可能會支持贊成停辦的候選人，他說：「想到選手的心情感到很難過，但應該再早一點決定停辦，因為最大的犧牲者仍是選手！」不知道到了6月這份請願書還會有多少人簽署，東京奧運也還會繼續堅持辦下去嗎？相信大家都在密切關注著。

(中時新聞網)