軍事新聞網站「Military.com」報導，為避免AGM-114地獄火（Hellfire）飛彈燃料所需的關鍵化學物質遭中國大陸企業壟斷，美軍正研究如何吸引國內廠商參與生產，而其秘密武器便是經過基因改良的大腸桿菌（E. coli）。

要生產地獄火飛彈燃料的關鍵成分之一「1,2,4-丁三醇三硝酸酯」（BTTN），需要以「1,2,4-丁三醇」（BT）作為其先質（precursor）。美國陸軍目前依靠國內的單一供應商生產BT，但除了該公司之外，目前全球有能力穩定量產並供貨的企業，僅存上海福達精細化工一家。

上海福達雖然是民營公司，但由於其大量參與中國大陸太空、軍事計畫，被視為中國大陸軍工複合體的一部分。在美國氰特工業（Cytec）多年前於經濟考量下停產BT後，一時找不到貨源的美國陸軍，曾在反恐戰爭的彈藥消耗壓力下，被迫向上海福達進口一批BT。

為避免關鍵武器原料遭對手壟斷的事件再度發生，美國陸軍「戰鬥能力發展指揮部」（CCDC）化學生物中心的科學家們正加緊實驗，希望以生物製程生產（biological manufacturing）打破BT生產成本過高、導致美國廠商不願涉足的困境。

「Military.com」指出，相關實驗單位已用經過基因改良的大腸桿菌和玉米皮纖維，成功製造出0.5公升純度達99%的BT，且在進一步改良後，預估成本不到傳統製程的一半，對環境的傷害也「相對較低」。

領導相關計畫的科學家易曼紐（Peter Emanuel）表示，生物製程生產能提供一系列重要國防產品，包括極音速飛彈的耐熱材料、無法干擾的生物電子（bioelectronic）組件、環保紡織品等。CCDC化學生物中心預計在未來5年內獲得2400萬美元（約新台幣6.7億元）的擴建費用，以增加其研發與生產能力。

(中時新聞網)