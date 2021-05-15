台灣15日爆出180例新冠疫情確診案例，雙北提升至3級防疫警戒，即日起至5月28日2周緊縮管制，位於雙北的首輪及二輪戲院配合關閉，估計台北市30間戲院、新北市15間戲院，佔全台戲院約4成，共45間戲院，以及至28日前上映的逾30部新舊片大受影響。台灣電影產業從國片百花齊放的盛況，瞬間跌落黑暗深淵，叫人措手不及。

全台龍頭戲院威秀影城旗下據點信義、松仁、京站、板橋大遠百和林口三井今起全面關閉；秀泰影城位於雙北的今日秀泰、欣欣秀泰、東南亞秀泰、樹林、土城、板橋等6影城停止營業；國賓影城的西門國賓大戲院、微風、長春、新莊晶冠、林口昕境、淡水禮萊同樣宣布停業至28日。

有業者遺憾表示：「這波衝擊太大了！比去年疫情剛開始時的狀況還慘。」至於初估虧損，在雙北的南港、永和擁有戲院的喜樂時代影城總經理程立峯指出：「影城將進行全面退票，也不諱言在這個非常時期，停業對影城的業績影響非常大，損失金額高達上千萬。」並強調停業期間也會定期消毒，盼解封時能提供更安全舒適的觀影環境。

在台北擁有近800人巨幕廳的樂聲影城則表示，停業2周相信會很辛苦，目前就是緊急應變，配合國家政策，期待關關難過關關過，本周開始訂票數就只剩不到1成，之前有線上訂票的客人，影城也會安排退票。

鄰近台灣的香港，在去年疫情嚴重時，分別在3月、7月、12月共歷經3次的影院關閉，累計近半年時間停擺，重創香港電影業。其中在港擁有6間影院的36年老牌戲院「UA院線」難敵疫情，於今年3月宣布收攤。業者當時指出，停業讓收入大幅下跌9成，且暫停營運期間仍要支付租金及人事費用等，實在吃不消。該棘手難題，也將會是台灣影院業者即將面臨的困境。

依本月的台北票房數字紀錄，5月1日周六的票房單日收入1038萬元，至8日周六台北票房約657萬元，不過近日疫情連環爆，13日周四受疫情和停電影響，票房跌至86萬元。接下來雙北電影院關閉2周，即便日後重啟營業，要消弭觀眾恐懼心理，重拾觀影信心，將會是一大挑戰。

(中時 )