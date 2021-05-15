雙北防疫升級至第3級，台北市和新北市影院暫停營業至5月28日，讓原本仍在上映中的夯片票房卡關，收入瞬間戛然而止。甫入圍台北電影獎影帝后的邱澤、許瑋甯，主演國片《當男人戀愛時》以4億傲人成績稱霸今年電影票房冠軍，差700萬票房就能超越4.1億紀錄的《我的少女時代》，如今暫時無緣搶下台灣電影票房史上第5名。

此外，4月初上映的票房黑馬《聽見歌 再唱》，片中原住民學童真摯可愛，加上歌聲感動人心，以及主要演員陳嘉樺（Ella）、馬志翔、徐詣帆和撒基努勤跑宣傳，讓各界包場包不停，票房已闖破8000萬，本來可望邁向更高票房前進，不過也得先行喊卡，包場單位目前都已取消。

楊丞琳、是元介、吳可熙、鄭人碩主演的《靈語》先前在上映第1天就宣布撤檔；擠進奧斯卡最佳紀錄片15強的《女畫家與偷畫賊》也在15日面臨相同命運，上映首日就趕緊踩煞車暫停映演。此外，原訂19日上映的好萊塢大片《玩命關頭9》日前延檔，空出來的映期本來由恐怖片《陰森》逆向操作遞補上，沒想到隔一天又因防疫升級而戲劇化喊停。

至於上映中的《催魂頻率》、《綠色牢籠》、《轉彎之後》、《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》等片則無檔期異動，正於雙北以外的縣市如期登場。

(中時 )