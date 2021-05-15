《山中森林》今晚本將於北市府前封路拍攝。（禾力文創提供）

雙北防疫升級15日至第3級，影響不只戲院關閉，就連電影劇組也因此停止拍攝。由金馬影帝李康生主演的電影《山中森林》就此停工，他原本當晚要與王子邱勝翊、謝承均在台北市府前展開動作追逐槍戰，劇組早已借來重型機車和價值850萬的瑪莎拉蒂休旅車，並且封路6線道準備開拍，豈料卻碰上疫情升溫，無奈喊卡。

導演姜寧表示，除了這場戲取消外，本來在夜市、飯店都會有百人以上的場面拍攝，現在也都暫緩，「一切都以防疫安全為主，也很感謝劇組幕前幕後的演員、工作人員都盡全力配合接下來延後檔期」，今明2天本來拍攝陳德容、李千那的戲份也都得重新安排。

此外，近日受影響的電影還有Selina（任家萱）主演的《頭七》、黃仲崑、林秀玲的《空巢》，2部片本在近日開拍，都因疫情順延。 周興哲、李沐主演的《我吃了那男孩一整年的早餐》，則已完成主要演員的拍攝，僅剩空景和配角的戲份，目前預計下週順利殺青。

(中時 )