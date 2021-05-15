肯德基加強消毒，提供預訂快取、零接觸外送及車道點餐服務。（肯德基提供）

香繼光集團自今起宣布集團員工全面全額補助新冠肺炎疫苗施打。（香繼光集團）

雙北第三級警戒，雙北速食店採實聯制，叮呱呱雙北門市、漢堡王指定門市、麥當勞指定時段禁內用，可內用的餐廳則採梅花座，保持社交距離！

今（15日）頂呱呱開第一槍在北北基門市禁內用，改外帶外送；漢堡王北北基街邊店也暫停內用，僅外帶外送。

麥當勞雙北門市即日起凌晨24時至上午6時暫停內用及外帶，得來速及歡樂送仍維持服務。肯德基提供預訂快取、零接觸外送及車道點餐服務。

此外，香繼光集團旗下品牌繼光香香雞、金子半之助、日本橋海鮮丼つじ半-Tsujihan、手搖飲品牌-TPLUS各地門市，除落實實聯制，餐廳類型門市實施梅花座、及加裝用餐隔板、定時消毒等安全防治外，為保障集團旗下員工，除了針對高風險服務人員有加保疫情保險，以及總部及中央廚房啟動異地分流分廠生產及辦公外，香繼光集團自今日（15日）起宣布「集團員工全面全額補助新冠肺炎疫苗施打」，有施打意願者，自行自費施打公司可全額補助，初估旗下基本受惠人員多達近400名。

(中時 )