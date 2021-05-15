前8局都無法添得分數的統一獅，把握9局下最後反攻機會，從富邦悍將守護神陳韻文手中攻下2分將分數追平，延長賽第10局，小將林子豪敲出生涯首支再見安打，以3比2逆轉富邦悍將，獅隊隊史1700勝到手。

獅隊今天在主場迎戰富邦，前8局遭到對方投手邦威、曾峻岳壓制，只從邦威手中敲出4支零星安打，還吞下11次三振。

前8局都未能得分的獅隊，9局下面對陳鴻文，1出局後蘇智傑、林子豪都獲得四壞球保送，姚雨翔雖吞下三振，不過何恆佑、林岱安接連敲安，也將比賽帶進延長賽。

10局上富邦雖有林哲瑄敲安，但沒能添得分數，下半局獅隊進攻，首棒打者陳傑憲敲安，林靖凱雖觸擊失敗，但林安可敲出安打形成一、三壘有人，蘇智傑被故意四壞球保送形成滿壘，林子豪敲出再見安打，獅隊驚險收下2連勝。

猛威爾此役先發7局被敲9安但也僅失2分，以敗投候選人退場，好在打線在比賽後段甦醒，讓他躲過敗投；富邦先發投手邦威7.2局狂飆11次三振，只被敲4支安打、無失分，無奈後援投手無法守成，也讓他的勝投飛走。

(中時 )