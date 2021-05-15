中央流行疫情指揮中心因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，雙北地區(臺北市、新北市)陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，研判社區傳播已有擴大趨勢，於本(15)日起至5月28日提升雙北地區疫情警戒至第三級，針對休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他特定行業均要求配合暫停營業，加嚴、加大限制措施，以防範發生大規模社區傳播。

林口分局配合市府稽查八大特定行業、休閒娛樂場所防疫情形，持續於本(15)日規劃臨檢勤務，派員全面針對轄內八大特定行業營業場所、休閒娛樂場所加強稽查，要求相關特定行業業者暫停營業。(戴志揚翻攝)

本分局配合市府稽查八大特定行業、休閒娛樂場所防疫情形，持續於本(15)日規劃臨檢勤務，派員全面針對轄內八大特定行業營業場所、休閒娛樂場所加強稽查，要求相關特定行業業者暫停營業，防止業者未配合規定營業而產生防疫破口，全力防堵疫情擴散，若發現業者違反公告且拒絕改善者，將通報業管機關依據傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新臺幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰。

林口分局呼籲，提醒民眾防疫期間落實勤洗手、戴口罩等良好個人衛生習慣，於外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離；疫情嚴峻當下，配合中央流行疫情指揮中心宣導之各項措施，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，以降低感染風險。

(中時新聞網)