世間上既有膽小怕事的人，也有無所不能，天不怕地不怕的人，搜狐網命理專欄點名，獅子座、水瓶座及射手座的人天生非常強勢，個性十足，任何人都無法掌控他們，即使面對困難也不缺乏勇氣，總能夠被人們尊重和敬佩。

▍1. 獅子座

獅子座的人個性我行我素，他們都有著自己的小宇宙，幾乎不受任何人約束。獅子座一旦下定決心要做一件事情，就沒有人能夠攔得住，就算最後失敗，他們也有勇氣承受得住後果。獅子座有野心有能力，更有毅力作為支撐，他們一直以來都是受人敬佩的角色，是大家學習的榜樣。

▍2. 水瓶座

水瓶座個性隨和多變，雖然他們不是一個難搞的人，但卻是一個充滿個性的人。其實他們非常自我，只願意按照自己的意願行事，沒有人能夠掌控得住他們，就像是一個巨大的黑洞，藏著滿滿的神秘感和魅力。在水瓶座的世界裡，沒有人比他們自己更重要。

▍3. 射手座

射手座個性活潑好動，喜歡到處探險，不僅愛好自由，更喜歡更廣闊的天地。射手座樂觀開朗，因此同性緣好，異性緣也更是爆棚，不過沒有人能夠鎮得住射手座，他們本性堅強剛毅，不會被任何難題或是瑣事困住，心中一旦出現目標就會全力前進，不會被任何事情打擾。

(中時新聞網)