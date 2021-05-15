蔡英文呼籲雙北民眾遵守自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購三件事情。(圖 翻攝自蔡英文臉書)

本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌今(15日)與行政院發言人羅秉成、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花共同舉行記者會進行說明。總統蔡英文晚間也在臉書上發文，希望雙北的民眾能夠配合3件事情：自我健康檢測、保持社交距離、物資不急著搶購，她更指出，把自己能做的事做好，就是對第一線防疫工作最大的幫助。

蔡英文15日晚間在臉書上表示，疫情升級，她知道大家難免緊張，但是她想告訴大家：「這一年多以來，台灣一再度過疫情難關，依靠的就是大家的團結。今天台北、新北進入第三級警戒，許多縣市也宣布了『準三級』措施，當防疫強度升級，我們的團結更要升級」。

同時，蔡英文也希望台北和新北的居民能夠配合以下3件事情：

1.自我健康監測：每天注意自己有沒有發燒或呼吸道症狀？沒症狀就暫時不必採檢，但如果有症狀，務必儘速就醫採檢。

2.保持社交距離：請避免不必要的移動和活動，真的必須外出時，也請全程戴好口罩、保持好社交距離。

3.物資不急著搶購：經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。

蔡英文更指出，關鍵階段，每一個人都可以為阻斷傳播鏈盡一份心力。把自己能做的事做好，就是對第一線防疫工作最大的幫助。讓我們一起加油，戰勝這波疫情挑戰，再次展現台灣人的團結和韌性。

(中時新聞網)