國民黨醫療委員會主委蔡明忠（中）。（黃福其攝）

疫情擴大，雙北防疫警戒升高至第三級。中華民國預防醫學學會理事長陳宜民直言，指揮官陳時中日前說宜蘭與蘆洲兩起群聚案的病例與華航諾富特案的病毒基因定序完全相同，似要給民眾安全感，當時他就「倒抽一口氣」，這代表病毒已經擴散開來，雙北今天才升到第三級警戒，「時間過晚」，並認為彰化以北縣市警戒應同步升到第三級。

陳宜民表示，過去因民眾有戴好口罩，且病毒傳染力沒有那麼強，但此次英國變種病毒傳染例很強，確診者的CT值偏低，就表示染疫者的病毒量很高，政府早應嚴正以對。

陳宜民質疑，依據警戒分級規定，一週內發生三起群聚，就應該升高至三級，今天因確診病例被診斷出來，才不得不宣布雙北升高警戒，「但差2天就差很多，多出很多疫情擴散的可能性」。

陳宜民質問，這180例本土確診個案的檢體，何時送進各個檢驗單位？若近來疑似病例數不斷往上衝，陳時中是否應早一點宣布升高警戒？他認為，防疫如救火，今天宣布實在太晚。

國內本土確診病例今天大增，遍布於雙北、彰化、宜蘭、桃園、台中及基隆等7縣市，陳宜民直言，還有一些個案還在檢測與疫調，由於前陣子有大甲媽祖繞境活動，以此來看，他認為彰化以北的縣市的警戒應一致升高至三級。

陳宜民另指出，過去陳時中基於普篩結果恐有假陽性、假陰性，稱快篩不符成本效應，但他認為，快篩可在第一時間做檢傷分類，檢測出陽性者，進而進行隔離或自主健康管理，在做RT-PCR檢測，確認是否染疫，「寧可錯殺一百也不要放掉一人」，現在都要等待RT-PCR結果根本就緩不濟急。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠則說，他尊重陳時中的衡量，不去評斷此時宣布升高警戒的時間點是過快或太慢，但醫界前幾天心理就有數，認為隱形傳播鍊已擴散出去，他建議，寧可擴大去處理，也不要讓疫情有擴散的機會。

蔡明忠強調，保護醫療量能，讓醫療不致崩壞，是未來面對疫情的方法，政府應通盤考量後續病人安置，絕不能只在於數字的美化，而中央應適當把權限下放到地方，讓地方首長有能力處理各縣市的特殊狀況，中央地方才能連成一氣。

(中時 )