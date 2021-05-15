15日台灣本土案例一口氣增加180例，其中以新北蘆洲54例最多，其次為台北萬華43例，彰化也增加6例，台中更是出現首例本土，而台中這名確診者(案1346)之所以會染疫，也與萬華傳播鏈有關。

台中市衛生局指出，案1346的29歲男子在電子廠工作，在母親節時回彰化與家人團聚，其父母就是5月6日北上萬華販售葡萄的確診者，返回彰化後於5月9日家族聚餐慶祝母親節，傳染給長女、長子夫妻與次子(案1346)，一家六口全部中鏢，母女也因為去隔壁鎮刮痧，傳染給刮痧業者。

次子9日返回台中後，開始出現發燒無力等症狀，14日採檢後確診，於今天公布，收治於負壓隔離病房，而次子的女友也因發燒緊急採檢，目前為一採陰。

由於案1346返回台中後的4天，足跡遍布東海商圈，台中市環保局也緊急進行消毒作業，並宣布商圈內禁止內用，外帶也需實聯制，三家店家也因1346造訪過暫時歇業，等待市府下一步指令。

(中時新聞網)