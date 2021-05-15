國內疫情升溫，雙北地區警戒又升至3級，讓即將邁入旺季的國內旅遊瞬間被打趴，流失超過9成的團客。旅行業品質保障協會呼籲，這波疫情造成的退團損失，希望政府可以補助損失。此外，疫情看不到底、邊境解封遙遙無期，業者也希望政府能將既有的薪資補助，從4成拉高到6成，協助業界度過難關。

業者透露，交通部觀光局今日邀集業界代表舉行「觀光產業因應新冠肺炎疫情相關事宜座談會議」，了解業界所需，觀光局長張錫聰、旅遊公會全聯會理事長蕭博仁、品保協會理事長許禓哲、民宿協會理事長彭成裕等人皆出席討論。

品保協會指出，國外出團已經暫停1年多了，許多業者只能靠國內市場維生，如今疫情一燒，連國內都沒辦法做，根本是斷了業者最後一條線，業者明白現況無奈，但期望行政院至少能就這次國旅團退訂的損失，編列預算補助業者。

品保協會發言人李奇嶽舉例，日本補貼旅行業因疫情緊縮政策造成的損失，包括旅行、旅館、餐廳、遊覽車等行業，只要有受影響的都有，補助依據是看疫情前繳稅的紀錄，判斷給業者補貼的級距，稅繳的多、營業額高，補貼就多，這是很公平、很科學的作法，台灣或可借鏡學習。

另有業者表示，旅行社真的很難撐下去，目前政府雖有補助4成薪資，但對一家公司營運真的是杯水車薪，期盼能將補助調高至6成。彭成裕也說，業者的紓困貸款方案，希望再給予展延。

(中時 )