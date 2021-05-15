特斯拉才剛允許使用比特幣交易，執行長馬斯克周三突拋震撼彈，將暫停開放使用比特幣購買特斯拉電動車，比特幣、狗狗幣等虛擬貨幣應聲下跌，這一動作也不禁讓人霧裡看花，狗狗幣創辦人對此在推特（Twitter）上痛批馬斯克是「自私的騙子」，但沒多久即把該篇推文刪除。

馬斯克周三宣布，由於虛擬貨幣的開採太過消耗能源，因此將暫停使用比特幣於特斯拉上的交易，同時補充，若虛擬貨幣能以更環保的方式開採，將會繼續使用其進行交易；消息一出，讓虛擬貨幣包括狗狗幣、以太幣等大受衝擊，比特幣更直接暴跌逾15%。

隨著虛擬貨幣下跌，馬斯克又於隔日趕緊出來滅火，在推特上表示「我仍深信虛擬貨幣的價值，但不能導致碳排放量增加，課增碳稅的時候到了」。

據《商業內幕》報導，狗狗幣共同創辦人之一Jackson Palmer在推特上痛批，「馬斯克就是個自私的騙子」，並再發推文預告將會在1分鐘內將其刪除，隨後也的確將該推文移除了。

此外，不僅是Jackson Palmer，狗狗幣另一位創辦人Billy Markus也發聲，表示炒幣行為只會帶來負面的影響，作為狗狗幣創始人我並不感到生氣，只是非常失望，希望大家將注意力轉移到對社會更有意義的事情上。

狗狗幣誕生於2013年，為美國IT工程師Jackson Palmer和Billy Markus所發明的一款虛擬貨幣，狗狗幣的誕生並非以一個具有價值流通的虛擬貨幣，反而是2位創辦人藉嘲諷比特幣而發明出來的，不過2人都已於2015年，先後出售持有的狗狗幣。

(中時新聞網)