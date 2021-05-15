六都市長防疫輿情「民調」出爐，誰最高？中央流行疫情指揮中心今(15日)宣布，國內新增180例確診，雙北也提升至3級警戒。醫師出身的台北市長柯文哲、警察出身的新北市長侯友宜、也分別宣布防疫新措施。輿情民調統計網站「聲量看政治」整理近日網路聲量發現，除衛福部長陳時中外，六都市長中，以柯文哲聲量最高，侯友宜聲量居次，高雄市長陳其邁暫居第三。

聲量看政治臉書。(圖/本報資料照)

臉書粉專「聲量看政治」15日貼文表示，以即時新聞社群聲量與新聞聲量，就陳時中、六都首長，再加上林右昌與林姿妙兩位縣市首長，9位政治人物的聲量比較可發現，以陳時中最高，雙北市長柯文哲與侯友宜幾乎並列，陳其邁第四（陳另有停電議題聲量），鄭文燦第五，盧秀燕第六（盧另有停水與中火議題），本次疫情受影響的基隆與宜蘭，兩位首長聲量還好；台南則相對平靜。

「聲量看政治」分析，陳時中聲量最高的原因，乃因其為防疫最高指揮官；雙北市長居次，在於因疫情進入雙北社區，兩人都發揮重要功能。尤其侯友宜的「封城說」與柯文哲連夜處理「和平醫院」議題，在前天與昨天各自爭取大量聲量。至於陳其邁則除因高雄受疫情波及外，隊日前停電議題發言回應，也是聲量來源。

【5/10-14防疫聲量... 由聲量看政治發佈於 2021年5月14日 星期五

(中時新聞網)