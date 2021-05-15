中央流行疫情指揮中心宣布雙北進入第三級防疫警戒。(中時新聞網直播畫面)

今日（15）本土暴增180例確診個案，其中台北市佔89例，新北市佔75例雙雙淪陷，中央流行疫情指揮中心宣布進入第三級防疫警戒。有網友爆料，在疫情嚴峻時期，卻有民眾占用1922防疫專線，竟只為了宣洩不滿，特此呼籲「不要打電話過去罵人！」

疾管署1922免付費專線是專門提供民眾通報疫情，以及解答防疫相關問題，不過有網友在網路論壇上爆料，朋友的哥哥從是接線工作，接到民眾致電過去罵人，對此無奈表示，「不是讓你打電話去罵的。」原PO呼籲，請不要佔著線路罵接線人員，讓需要疫情通報，或真正染疫的人員使用。

此消息在PTT上傳開後，一名網友回文指出，可能很多人不知道，1922接線生工作不是只有負責單一任務而已。由於疫情升溫，現在疾管署基層通通被抓去支援，有人要負責疫調，有的還要負責檢疫，甚至還有原本負責的疾病項目要做。

該網友嚴正表示，「你打去鬧1922，就是在增加防疫人員的負擔，扯這些真正在做事的人的後腿，冤有頭債有主，要發洩怒氣前請先確定你撥的電話號碼。」

貼文一出，不少人傻眼直呼，「患難見智力」、「真以為是客訴專線啊，一群刁民」、「這以為這是指揮中心客訴專線的意思嗎」、「罵前線人員是有屁用」、「打去罵反而阻礙防疫」。網紛紛呼籲，「我們正在經歷國外去年經歷的事情，多擔待點吧」、「辛苦了，打去罵人沒意義，佔線又延誤別人通報」。

(中時新聞網)