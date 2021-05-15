因應國內疫情升溫，電信龍頭中華電信15日晚上宣布，本於分艙分流的精神，5月17日起將啟動異地上班（含居家上班）機制。

中華電信表示，全省各機構依據業務性質、疫情嚴重程度等，安排一定比例的員工異地上班，以確保公司營運不中斷。

中華電信是國內規模最大的電信公司，行動、市話、寬頻上網、電路專線出租等業務都居國內市占最大，全台員工數多達兩萬三千多人。

(工商 )