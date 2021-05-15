中華電信5月17日啟動異地上班 21:502021/05/15 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應國內疫情升溫，電信龍頭中華電信15日晚上宣布，本於分艙分流的精神，5月17日起將啟動異地上班（含居家上班）機制。 中華電信表示，全省各機構依據業務性質、疫情嚴重程度等，安排一定比例的員工異地上班，以確保公司營運不中斷。 中華電信是國內規模最大的電信公司，行動、市話、寬頻上網、電路專線出租等業務都居國內市占最大，全台員工數多達兩萬三千多人。 衛武營閉館消毒 17日重新開館 疫情升級 雲科大、虎尾大17日全面遠距教學 (工商 ) #全台 #中華電信 #異地上班 #日啟動 #疫情升溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朝陽科大宣布 5月17日至30日啟動遠距教學 13:372021/05/15 生活 疫情升溫國旅急凍 觀光局：旅客團費可全退 16:562021/05/15 生活 疫情升溫 外交部週一啟動異地辦公 19:182021/05/15 政治 亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學 13:452021/05/15 生活 陳柯拍板 萬華不封區和平不封院 04:102021/05/15 焦點要聞 【三級警戒】雙北地區國軍部隊17日起異地辦公 16:022021/05/15 政治 疫情升溫 苗縣10類行業 即刻停止營業 15:502021/05/15 生活 全面配合中央抗疫 開南大學啟動遠距線上教學 13:222021/05/15 生活 防疫升溫 聯發科雙北員工周一啟動居家辦公 21:502021/05/15 財經 疫情升溫憂搶物資 台酒調兩廠生產防疫酒精 12:032021/05/15 財經 疫情升溫健康為重 小琉球觀光業者自發性休業防疫 21:492021/05/15 寶島 財經熱門新聞 鋼鐵股大逃殺 散戶急：玩完了？專家一句拋救生圈 - 財經 剛進場就賠一半 融資後慘賠113萬 他曬對帳單嘆：生活費全輸光 - 財經 台股崩千點誰在裸泳？謝金河：這檔慘剩天價的1／10 - 財經 大立光1名員工確診 公司內部擴大消毒 - 財經 中華電信5月17日啟動異地上班 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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