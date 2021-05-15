新冠疫情擴大，監察院除做出18項緊急防疫措施，於6月8日前暫緩相關巡察行程，監察院祕書長朱富美今天表示，基於院長陳菊拋出務實可行、保障同仁健康並顧及院務順利推展指示，已超前部署，找好異地辦公地點，初步規劃以審計部地下室的大禮堂為主。

國內本土疫情大增，疫情指揮中心今天宣布雙北警戒升高至第三級。監察院祕書長朱富美今天表示，早在疫情指揮中心升高警戒等級，院長陳菊今天一早就指示，因應疫情升溫，需盡速找到異地辦公的地點，考量水電設備及距離不能太遠，所以目前規劃以審計部地下室大禮堂為主，下週一就會去場勘地點並與審計部細部討論。

朱富美說，監院除了先前的18項緊急防疫措施，昨天已連絡廠商，未來在監委開會的會議室、陳情中心、記者室等地點將加裝隔板，也會進一步購買熱像儀。她透露，監院同仁約莫4、500人，她已指示各處室主管要密切關懷同仁的需求，隨時注意同仁的動態。

監察院日前頒布的18項防疫措施，包含基本的量測額溫、佩戴口罩與加強環境消毒外，相關業務的執行將儘量改採網路、電子郵件傳送，減少面對面接觸機會，同時也取消或延後相關群聚活動，另外各項會議也將減少非必要人員參與，並於各會議室座位間距加大或增設隔板，務求防疫滴水不漏。

監察院同時強調，為確實做好防疫，該院暫停開放民眾參觀院區及婚紗攝影，重新開放日期將另行公告。昨天進一步宣布，於6月8日前暫緩辦理中央及地方巡察業務。

(中時 )