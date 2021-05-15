國內疫情升溫，小琉球的民宿、餐飲與浮潛等業者15日紛紛自發性暫時休業，但因訊息來得突然，島上仍可見遊客，但很明顯減少許多。（謝佳潾攝）

國內疫情升溫，小琉球的民宿、餐飲與浮潛等業者15日紛紛自發性暫時休業，但因訊息來得突然，島上仍可見遊客，但很明顯減少許多。（謝佳潾攝）

國內疫情升溫，小琉球的民宿、餐飲與浮潛等業者15日紛紛自發性暫時休業。（謝佳潾攝）

東琉線碼頭旁的伴手禮業者稱，假日的碼頭前就是車水馬龍、人潮洶湧，但15日根本就是平日場景，沒車也沒人。（謝佳潾攝）

國內疫情升溫，屏東雖暫無確診案例，但仍全民繃緊神經，當中小琉球的民宿、餐飲與浮潛等業者認為島上醫療資源不足，且又多長者與幼童，15日紛紛自發性暫時休業，除確保居民健康也保障消費者權利，讓遊客免費取消訂房或延期。

「健康真的最重要！」陳姓民宿業者指出，5月已進入小琉球的旅遊旺季，往年5月的假日住房率都有8、9成，就算全滿也不誇張，不過現在賺錢與健康相比，當然是後者重要更多，畢竟島上的醫療資源不足，若真有什麼萬一，非常得不償失。

他說，台北萬華疫情爆發之初，小琉球的民宿退房率約有2成，當時同業間就有在醞釀是否要暫時休業，因為島上多是長輩或孩子，加上醫療資源不足，真的會怕大家是暴露在危險中，而在爆出單日確診180例後，不僅房間退了一大半，大家也付諸實際行動保護居民健康安全。

據統計，目前約有數十間民宿響應休業防疫，業者幾乎都暫時營業至5月底6月初，並讓遊客免費取消訂房或延期；而除民宿業外，部分餐飲業也跟進休業防疫，有的則不提供內用只能外帶，另也有浮潛業者加入休業防疫行列，對此，居民直稱「小琉球人真的很團結」。

因為暫時休業的訊息來得突然，島上15日仍可見遊客，但很明顯減少許多，據2家民營交通船業者統計，15日從東港至小琉球的登島人數共約4000人，而往年單一家交通船的假日搭客量就有3000人，由此可見，遊客數少近一半之多。

「假日直接變平日。」東琉線碼頭旁的伴手禮業者稱，假日的碼頭前就是車水馬龍、人潮洶湧，但15日根本就是平日場景，沒車也沒人，不過現在是非常時期，大家真的要共體時艱。

(中時 )