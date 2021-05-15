雙北疫情升到三級警戒，新北民政局晚間指出，鑑於新冠肺炎疫情嚴峻且病毒具高度傳播性，為免民眾因人潮聚集感染，新北市即日起至28日取消公祭，除了新北市立殯儀館內公祭，民眾若在家中舉辦公祭同樣禁止，只能舉行家祭，確保民眾健康。

新北殯葬處表示，家祭部分以板橋殯儀館甲級廳限50人、乙級廳限30人、丙級廳限20人、丁級廳限10人，各禮廳加強消毒、入內量測體溫、實聯制、梅花座。若違反規定將移請衛生單位處理。

(中時 )