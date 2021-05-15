防疫升級 新北市全面取消公祭 21:502021/05/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫升級，新北市全面取消公祭。圖為新北市聯合公祭影像。（摘自新北市府施政成果網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北疫情升到三級警戒，新北民政局晚間指出，鑑於新冠肺炎疫情嚴峻且病毒具高度傳播性，為免民眾因人潮聚集感染，新北市即日起至28日取消公祭，除了新北市立殯儀館內公祭，民眾若在家中舉辦公祭同樣禁止，只能舉行家祭，確保民眾健康。 新北殯葬處表示，家祭部分以板橋殯儀館甲級廳限50人、乙級廳限30人、丙級廳限20人、丁級廳限10人，各禮廳加強消毒、入內量測體溫、實聯制、梅花座。若違反規定將移請衛生單位處理。 阻斷感染鏈 北市桃園急關8大行業 防疫升級民眾不敢出門 北捷運量慘跌7成、客運站如空城 (中時 ) #廳限 #公祭 #家祭 #新北市 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應防疫升級 台北寒舍艾美酒店3餐廳暫停營業 19:222021/05/15 生活 新北石門茶山步道 千株台灣百合齊放 04:102021/05/15 地方新聞 防疫優先 黃暐瀚忍痛宣布：取消母親公祭 19:292021/05/15 政治 和平醫院22醫護送隔離 同事打氣 04:102021/05/15 焦點要聞 共享運具加強消毒 不配合就關閉 04:102021/05/15 地方新聞 柯文哲主持北市防疫記者會 首度採線上直播 14:392021/05/15 政治 三峽公祭驚傳千人規模 民政局：即日起所有公祭取消 21:312021/05/15 生活 新北產學合作再升級 打造工程師、會計師 04:102021/05/15 地方新聞 新北24小時清消 悍馬車登場 04:102021/05/15 地方新聞 【三級警戒】加強戒備！ 愛買全面實聯 防疫、民生物資限購 13:132021/05/15 生活 防疫 北市開放90天用免洗餐具 04:102021/05/15 地方新聞 生活熱門新聞 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 范雲臉書被萬人灌爆 竟去「這粉專」討救兵 網傻眼：她沒救了 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 台中29歲男確診東海商圈大消毒 病毒來源是萬華傳播鏈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。