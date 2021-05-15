本土再添29例確診 萬華民眾怒轟:陳時中下台

本土新冠肺炎確定病例昨（14日）新增29人確診，其中16例與北市萬華區茶藝館及周邊相關，讓萬華成了「重災區」，《中天新聞》派出記者挺進萬華街頭進行街頭民調，詢問萬華地區的民眾如何看待這波疫情，不少民眾表示十分害怕，更有民眾痛批民進黨管不好疫情，要衛福部長陳時中下台，但也有民眾認為不需擔心，反而是應該關注失聯移工的問題。

《中天新聞》14日派出記者前往萬華區龍山寺前的艋舺公園，尋問附近民眾如何看待這波疫情，並進行街頭民調，同時給出5個選項讓民眾選擇：

1.我萬華，我不怕

2.我萬華，我好衰

3.我萬華，我驚恐

4.我萬華，我震怒

5.我萬華，我哭哭

結果顯示，總共有23人參與投票，最多人投給選項3與選項4，這兩個選項分別獲得8票，選項1則獲得4票，選項2獲得1票，選項5獲得2票。

有受訪民眾表示，「我真的很怕，住在這裡，很沒有安全感」、「萬華一次爆這麼多個，我來到這便就會覺得好像來到重災區，就很怕會不會被傳染」、「一些人都趴趴走，跑來這邊玩」、「我希望那些阿公走店的時候注意一下，都要戴口罩，不要太多人與人的連結」。

更有民眾怒吼陳時中該下台，「民進黨就是疫情管不好，陳時中好下台這樣子，那個牙醫他不是專科的，他管那個什麼防疫？真是爛透了，他不是專門的，民進黨就是這樣子」；但也有民眾並不對此感到驚慌，記者詢問街上的一位大哥「你會怕嗎？」那位大哥則回答，「不會啊，怎麼會怕？重點是那些逃逸外勞，和那些雞頭，還有出來這邊拉客的，那些比較嚴重」。

(中時新聞網)