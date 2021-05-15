天使隊在前陣子選擇指定讓渡「生化人」普侯斯(Albert Pujols)，而到了今天他也走完這個流程，確定成為正式自由球員，目前41歲的普侯斯可以選擇下放小聯盟、退休、進入自由市場，而由於沒球隊接手自然釋出。他還剩10年2.4億美元合約最後一季，天使必須支付他剩餘3000萬美元薪資。若沒等他跑完程序，接手新東家必須支付這筆錢，如今普侯斯是自由球員，任何球隊簽下他只需要底薪57萬美元。

接著在今天稍早根據大聯盟記者摩洛西(Jon Morosi)報導，多明尼加有意徵召普侯斯參加東奧棒球8搶1美洲區資格賽，也就是說普侯斯有可能先在奧運場上與大家見面，奧運棒球資格賽限制大聯盟40人名單不得參加，但普侯斯成自由球員後，將能代表多明尼加參加美洲區資格賽，若多明尼加有意徵召他入隊，也可能來台參加5搶1最終資格賽，爭取東京奧運門票。

Jon Morosi of https://t.co/S4ZgdlGAMu reports that the Dominican Republic national team is interested in Albert Pujols to play at the upcoming Olympic qualifier in Florida. Fantasy Analysis Here: https://t.co/PrcVSgVMhM — Fantasy Alarm (@FantasyAlarm) May 11, 2021

8搶1美洲區奧運資格賽，有美國、古巴、加拿大、波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、哥倫比亞、尼加拉瓜8隊參加，冠軍可直取東奧棒球賽資格。而未取得資格的第2、3名球隊將來台灣參加5搶1最終資格賽，與中華、荷蘭、澳洲爭搶最後一席資格。目前已取得東奧棒球賽資格的有日本、韓國、墨西哥和以色列4隊。

普侯斯大聯盟生涯20年，前11年效力聖路易紅雀，他的3座國聯MVP都是那時候摘下。媒體和球迷建議紅雀可以簽他回去打最後一場比賽，讓他與球迷告別並以紅雀球員的身分退休，在這次無預警被指定讓渡後，也讓大家為他感到惋惜，其中大聯盟退役球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)和「老爹」歐提茲(David Ortiz)也對這操作不滿，馬丁尼茲甚至認為天使球團作法十分可恥。

另外有專家也為普侯斯模擬生涯後續，列出幾支可能網羅他的球隊，其中包含白襪、紅人、印地安人、洋基以及老東家紅雀，而紅雀當家鐵捕莫里納(Yadier Molina)也曾在IG上標記普侯斯，有點在暗示希望他能回歸生涯起點，不過目前一切都還是未知數，畢竟普侯斯的身手已經不如以往，但多明尼加或許需要他的老將經驗，可能球迷們會先在奧運場上看到他也說不定！

(中時新聞網)