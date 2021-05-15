雙北警戒升高至第三級 國民黨宣布月底前中常會改採視訊會議 22:172021/05/15 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中央。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，疫情指揮中心今天宣布雙北地區進入三級警戒。國民黨表示，即日起至5月28日止，黨中常會與各級黨部各項會議均改採視訊方式進行；各單位可依各單位特性與需求，安排分流上班，避免群聚風險。 國民黨也要求，在管制期間所有人進入國民黨部所在建築，一律要配戴口罩。洽公民眾一律採實聯制，另考紀會5月每周一、三、五上午義務律師法律諮詢，也取消辦理，明天黨中央將進行消毒。 雙北速食店禁內用 麥當勞凌晨24時至上午6時暫停外帶 因應防疫升級 花蓮縣議會改採書面質詢 (中時 ) #國民黨 #中常會 #改採 #進入 #5月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣長宣布「準3級防疫警戒」 全縣夜市停止營業至6月8日 16:542021/05/15 生活 雙北警戒升第三級 法務部要求地檢署暫緩開庭、執行入監 15:012021/05/15 社會 雙北三級警戒「5大措施一次看」 公共場所全關閉 11:172021/05/15 社會 雙北升第三級！SBL總冠軍賽與WSBL決賽喊卡 11:452021/05/15 體育 北北基桃共同生活圈 鄭文燦宣布：桃園進入準3級 15:412021/05/15 生活 第三級警戒 雙北四大超商今緊急啟動實聯制 16:152021/05/15 生活 亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學 13:452021/05/15 生活 幕後》暴增180例確診 蘇貞昌連開跨部會議拍板雙北提升三級警戒 17:152021/05/15 政治 本土病例暴增雙北進入第三級防疫 連勝文緊急呼籲一件事 18:302021/05/15 政治 《金融》雙北疫情警戒升第3級 金管會：股東會強化6措施 15:242021/05/15 財經 【三級警戒】疫情急劇升溫 中央、中原、元智採遠距上課 12:402021/05/15 生活 政治熱門新聞 暴增180例確診後 趙少康脫口一句狠嗆陳時中 - 政治 確診暴增范雲慘了？黃光芹吐9縣市淪陷真兇：他害的 - 政治 六都市長防疫「民調」出爐 侯友宜排名曝光 - 政治 「3＋11＝確診人數180」數萬網友灌爆范雲臉書：一人滅國 - 政治 本土暴增雙北會封城嗎 陳揮文爆駭人時間 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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