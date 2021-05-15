新冠肺炎疫情升溫，疫情指揮中心今天宣布雙北地區進入三級警戒。國民黨表示，即日起至5月28日止，黨中常會與各級黨部各項會議均改採視訊方式進行；各單位可依各單位特性與需求，安排分流上班，避免群聚風險。

國民黨也要求，在管制期間所有人進入國民黨部所在建築，一律要配戴口罩。洽公民眾一律採實聯制，另考紀會5月每周一、三、五上午義務律師法律諮詢，也取消辦理，明天黨中央將進行消毒。

(中時 )