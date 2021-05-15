國中會考首日，屏東8名考生出現發燒等症狀。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

國中教育會考15日登場，屏東考區共有6621名考生分別在10個考場應試，當中有8名考生因現場具發燒、呼吸道疾病等症狀，因此共啟用3間第二類備用試場，且為避免非必要疑慮，無論症狀是否消失或減緩，8人16日的考試仍在備用試場應考。

屏縣府指出， 初步了解，8名學生無特殊旅遊史或接觸史，但為避免非必要疑慮，無論症狀是否消失或減緩，第二天的考試仍於「第二類備用試場」應考，而考後也將引導考生儘速就醫治療並加強試場消毒作業。

縣府提醒，凡自主健康管理的考生，應由考生本人或其法定代理人主動填寫「110年國中教育會考自主健康管理考生通報單」並檢附相關證明文件（如：自主健康管理通知書）後，向屏東考區試務會(國立屏東高中)通報，不得隱匿。

縣府說，16日尚有自然、英語（閱讀）及英語（聽力），其中，英語科採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。英語（聽力）試題開始播放後，考生即不得入場；考試結束前，不得提早離場，請考生特別注意。

(中時 )