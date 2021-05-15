（悠遊卡實名制，保護自己也保護他人。 圖／悠遊卡公司提供）

台灣本土疫情擴散，雙北市宣布進入三級防疫警戒，悠遊卡公司呼籲雙北市民眾，盡快將手中的悠遊卡記名，保護自己也保護他人。悠遊卡記名方式簡便，可選擇透過悠遊付或在悠遊卡官方網站，輸入卡號後即可完成記名。

交通部公告，從5月15日到6月8日，台鐵對號列車以及高鐵都禁止站票搭乘，高鐵也將所有自由座改為實名制對號座。事實上，搭乘大眾運具也可實名制，只要將手中的悠遊卡記名，搭乘軌跡即可線上查詢。

悠遊卡是消費者搭乘大眾運具的主要支付工具，透過悠遊卡記名，可線上查詢自己進出的捷運站點外，也能查詢到曾經搭乘的公車、租借過的YouBike，足跡一目了然。

悠遊付獨家「綁定悠遊卡」的功能，也能讓綁定的悠遊卡等同於記名悠遊卡，一個悠遊付帳戶可以綁定至多20張悠遊卡，手機上即可查詢綁定悠遊卡的交易紀錄。若不慎遺失悠遊卡，也可保障卡中的餘額，持卡人權益完全受到保障。

若您有多張悠遊卡要記名，建議直接下載悠遊付，只要在「我的悠遊卡」中輸入卡號，即可完成記名作業，若只有單張悠遊卡要記名，除了透過悠遊付外，也可在悠遊卡官方網站的記名網頁中，輸入卡號並驗證身分後，完成記名。

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