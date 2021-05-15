台糖：19萬瓶防疫酒精來囉！ 22:162021/05/15 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北防疫升級，民眾大量湧入各賣場搶購民生物資，台糖今天表示，民眾不用恐慌，台糖將立即補充19萬瓶防疫酒精，及20萬包酒精擦，不必擔憂防疫物資短缺。 台糖指出，目前工廠都正常運作，防疫物資比去年大大地充足，請消費者多多保重，遵守中央疫情指揮中心的防疫措施外，不必擔憂防疫物資短缺，大家一起相挺度難關。 馬祖退房潮 堅守防疫零確診 防疫第一 初日號暫停金廈海上遊 (工商 ) #台糖 #防疫物資 #萬瓶 #防疫酒精 #擔憂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲疫情緊繃 日、星防疫升級 04:102021/05/15 財經要聞 【三級警戒】加強戒備！ 愛買全面實聯 防疫、民生物資限購 13:132021/05/15 生活 不僅超市被搶翻 網購民生、防疫用品最高達5倍成長 18:032021/05/15 生活 因應防疫升級 台北寒舍艾美酒店3餐廳暫停營業 19:222021/05/15 生活 防疫優先 黃暐瀚忍痛宣布：取消母親公祭 19:292021/05/15 政治 外送員驕傲秀防疫妙招 網見真實照秒笑：變洗錢犯了 20:132021/05/15 生活 台北5星飯店拚防疫 喜來登暫不接新訂房 維持2餐廳營運 18:442021/05/15 生活 疫情升溫憂搶物資 台酒調兩廠生產防疫酒精 12:032021/05/15 財經 八大行業停業談詩玲伴酒店尪配合防疫 04:102021/05/15 娛樂新聞 台東防疫進入準三級 陪侍小吃部暫停營業 15:082021/05/15 生活 國中會考首日加強防疫 黃偉哲籲請家長、考生體諒 09:322021/05/15 生活 財經熱門新聞 鋼鐵股大逃殺 散戶急：玩完了？專家一句拋救生圈 - 財經 剛進場就賠一半 融資後慘賠113萬 他曬對帳單嘆：生活費全輸光 - 財經 台股崩千點誰在裸泳？謝金河：這檔慘剩天價的1／10 - 財經 大立光1名員工確診 公司內部擴大消毒 - 財經 中華電信5月17日啟動異地上班 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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