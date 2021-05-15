雙北防疫升級，民眾大量湧入各賣場搶購民生物資，台糖今天表示，民眾不用恐慌，台糖將立即補充19萬瓶防疫酒精，及20萬包酒精擦，不必擔憂防疫物資短缺。

台糖指出，目前工廠都正常運作，防疫物資比去年大大地充足，請消費者多多保重，遵守中央疫情指揮中心的防疫措施外，不必擔憂防疫物資短缺，大家一起相挺度難關。

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(工商 )

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