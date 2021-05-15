雙北三級警戒，台北市議員李明賢在臉書貼出照片，網友直呼，「人民比政府還有知覺」。(取自李明賢臉書)

雙北三級警戒，台北市議員李明賢在臉書貼出照片，網友讚揚說，「自律的台灣人」。(取自李明賢臉書)

台灣疫情急升溫，昨天單日180個本土確診案例與5個境外確診案例。行政院長蘇貞昌表示，雙北市警戒等級即日起至28日升級為第三級警戒。台北市議員李明賢在臉書貼出3張照片，只見台北市信義區平常應該是車水馬龍、很熱鬧，如今街道一夕之間竟變得空蕩蕩，沒什麼行人，宛如一座空城。讓網友直呼，「人民比政府還有知覺」，甚至讚揚說「自律的台灣人」。

李明賢表示，朋友傳來的信義區今天（週六）下午的景況，就如同電影場景一樣，代表疫情真的很緊張，大家也提高警覺心。雙北疫情提升到第三級，請大家多注意多提醒防疫新措施，一起共度難關，台灣加油。

網友紛紛表示，「台灣民眾真可愛自發性的禁足了！哪像日本疫情那麼嚴重，街道都是人，尤其是很多年輕人，口罩也不戴，還趴趴走！」、「好難得，台北路上沒車。」、「自律的台灣人，自保，自救。」、「人民比政府還有知覺。」、「很少看到台北街道那麼空，但疫情嚴重，還是少出門比較好。」、「非常好，大家有聽話，盡量待在家裡，希望台灣再創另外一個奇蹟-我們依然能夠平安度過疫情難關。」、「今天爬四獸山時也是很少人。也有從所載圖片大樓建物經過，華納威秀附近確實人潮減少許多。」、「這次大家都要少出門在外，比戴口罩更有用。」

不過，也有網友直言，「那些人都衝去賣場囤貨了吧。」「我希望北部的親戚朋友不要來南部避難。」、「不要跑來南部啊」

(中時新聞網)