台北市與新北市防疫升級為第三級，交通部民用航空局今天表示，松山機場即刻起加強防疫作為，包括內候機室禁止飲食、減少進出口並採實聯制等。民航局同時協調航空公司，松機起降航班退票免收手續費。

民航局指出，松山機場觀景台已經於今天中午12點關閉，暫停對外開放；明天清晨5點起，國際線與國內線管制門，將減少為進、出各保留一處，且採實聯制，進出人員需持通行證或QR系統實名制登錄。

此外，松機內各餐廳用餐亦均採實聯制，餐廳內依規定設置隔版提供餐飲，內候機室則全面禁止飲食。而除了要求各航空公司於各處登機門落實旅客登機前消毒作業；機場內每小時清潔消毒一次，每天晚上並進行一次深度清消。

民航局也在今日協調各航空公司，今天下午4點起，於松山機場起降的航班，旅客於辦理退票時，免收手續費，配合指揮中心決策，此一措施暫訂執行至28日深夜24點止。

民航局表示，免收退票手續費與松機有航班往來的金門、澎湖、南、北竿、花蓮及台東等航空站，均比照辦理。

(工商 )