為了讓民眾都可以買到民生、防疫物資，全聯今（15日）延長營業時間至24時；家樂福便利購超市、頂好超市、JASON’S雙北門市則從今起至28日統一營業時間為早上7時至晚上22時。

全聯因應民眾購買需求超前部屬，早已將商品庫存量拉高3至4倍，各類物品均比照中元、颱風檔期庫存水位，除門市人員會加強補貨外，全聯全體員工也全部總動員，包含全台三座物流廠、六座生鮮處理廠，以及物流配送團隊等，24小時加班趕工，將每天1次配送頻率調高成最高配送3次。其他地區門市則視各店情況調整並自行公告，絕對會盡量讓消費者都買得到。

此外，全聯表示，有各大供應商全體後勤總動員，以及農委會農糧署、漁業署、畜牧處各單位協調，不論是防疫商品酒精、口罩，還是民生用品如泡麵、罐頭、米、蛋、生鮮蔬果等重點民生物資品項，均已加強出貨、補貨，目前商品庫存量充足。只因部分門市瞬間湧入大量消費者購物，使店員補貨不及，導致貨架暫時呈現較空情況，在此呼籲消費者請勿恐慌性囤貨，全聯一定會盡力補貨，以滿足消費者購買需求。

家樂福因應疫情考量，家樂福便利購超市、頂好超市、JASON‘S 雙北分店營業時間調整為早上7時至晚上22時，家樂福量販與其他地區超市維持原營業時間。差別在於，不少頂好24小時營業，第三級警戒期間會縮短營業時間。

由於雙北第三級警戒讓全民緊張，家樂福表示，因應目前人潮搶購狀況，避免發生供貨不及或斷層的問題，全台家樂福量販／超市、頂好超市、JASON’S將採取民生物資限購措施，泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購1箱；衛生紙每人限購1袋。再新增防疫物資限購措施，口罩每人限1盒；酒精、洗手乳、漂白水、消毒液等消毒用品每人限2瓶或2盒。

(中時 )