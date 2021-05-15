美國「有線電視新聞網」（CNN）15日報導，位於印度洋中西部的群島國家塞席爾（Seychelles），雖然已有6成以上的人口接種疫苗，但仍在政府與民眾過於大意下，爆發新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，顯示疫苗並非「萬靈丹」。

根據報導，雖然塞席爾接種疫苗的人口已達61%以上，但自從其約1個月前開放邊界，讓所有持核酸檢測（PCR）陰性報告者，都能在不須隔離下直接入境，以搶救直接與間接創造該國約72%國內生產毛額（GDP）的觀光產業，結果在短短1個月內，該國確診人數自不到3800例暴增為9184例，死亡人數則自16例增至32例。

塞席爾民眾有57%接種中國大陸「國藥集團」（Sinopharm）疫苗，其餘則接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學（Oxford University）合作開發的AZ疫苗。而在確診病例中，有約37%是已完整接受疫苗接種者，須住院治療者則有20%；不過在接種過疫苗的患者中，幾乎沒有出現重症病患，更沒有任何人喪命。

塞席爾衛生部長拉德貢德（Sylvestre Radegonde）表示，新冠肺炎可能本來就沒有在該國根除，而接種過疫苗的人卻因此放鬆警惕，在沒有採取防護措施下四處聚會，才導致疫情大幅擴散。

CNN指出，由於AZ疫苗的保護力約76%，國藥疫苗則約79%，本來就沒辦法完全防止新冠肺炎傳播，但顯然其對抑制重症和死亡案例十分有效；拉德貢德也表示，結果顯示疫苗確實正有效保護該國民眾，並強調仍會繼續歡迎海外旅客。澳洲伯斯梅鐸大學（Murdoch University）免疫學教授貝瑞（Cassie Berry）指出，就算已接種疫苗，仍不應疏於保持社交安全距離和口罩等傳統防疫措施。

(中時新聞網)