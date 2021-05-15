內埔警分局超前部屬，準三級警戒前展開防疫聯合稽查。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

內埔警分局超前部屬，準三級警戒前展開防疫聯合稽查。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

國內疫情升溫，屏縣府15日宣布屏東進入準三級警戒，並請警察局、衛生局、環保局、城鄉處等組成聯合稽查小組，加強稽查八大行業，而內埔警分局早於14日晚間超前部屬，配合各事業主管機關進行稽查，查察各營業場所防疫管理。

內埔警分局14日晚間結合衛生局、城鄉發展處、交通旅遊處、勞動暨青年發展處共同至內埔鄉複合式釣蝦場、電子遊戲場及汽車旅館等處進行聯合稽查，而除了進行各目的事業主管業務稽查外，警方也配合衛生局進行防疫宣導。

警方要求各營業場所對於入場消費的客人，應落實體溫之量測及手部的消毒；各營業場所更應衡量營業空間，對於人流進行總量管制，才能降低群聚風險。對於場所提供餐飲者，則應設立隔板，落實實聯制；同時要求在場的消費者維持社交距離、全程佩戴口罩。

而為避免有臨檢同仁於八大行業處所排隊量額溫，始進場臨檢的窘境，內埔警分局於勤前即要求聯合稽查同仁先行量測，並予登記，於臨檢時提供予營業場所確認，配合各營業場所的實聯制。

警方表示，晚間聯合稽查共查獲1處汽車旅館無照營業，交旅處開罰30萬元；另1處複合式釣蝦場一名員工持續多日上工未休，違反勞基法，也遭裁罰。

分局長蔡耀順說，在6月8日前，分局將持續結合環保局、衛生局及消防局密集性聯合稽查，除對「場所」的防疫管理施檢外，也加強對人的施檢及防疫自我管理。

(中時 )