香港女星阿Sa蔡卓妍是女子團體Twins成員，她和隊友阿嬌（鍾欣潼）擁有許多粉絲，兩人更跨足唱歌和戲劇領域，至今擁有許多粉絲；阿Sa拍過的影視作品常給人活潑開朗個性，沒想到連睡覺姿勢也超不做作，近日她曬出多張睡姿照，各種忘我神情和大動作，被笑說「睡夢羅漢」，但有不少網友更好奇掌鏡人，開玩笑「拍攝者沒地方睡了」。

15日晚間阿Sa在IG曬了多張被偷拍的睡姿照，她表示朋友拍到她熟睡的樣子，做完一個動作不久後變成另一個詭異姿勢，豪邁的模樣讓她看了也哭笑不得；有趣的是，阿Sa還自嘲，和她睡一起的人一定要有功夫底子，不然隨時都可能被她一拳或一腳打死。

阿Sa曬出她的各種豪邁睡姿照。(圖/ 摘自阿Sa蔡卓妍IG)

阿Sa曬出她的各種豪邁睡姿照。(圖/ 摘自阿Sa蔡卓妍IG)

阿Sa曬出她的各種豪邁睡姿照。(圖/ 摘自阿Sa蔡卓妍IG)

照片中阿Sa一下翹腳，要不就是呈現大字型霸佔整張床，粉絲們看了也都紛紛開玩笑，「以為是個優雅少女，沒想到睡著是個麻花捲」、「看起來好像在夢裡做瑜珈」、「腿很有靈性」、「可愛的阿Sa」、「每一張照片的腳都很有戲」。

但也有一些網友好奇掌鏡的人是誰，看完照片不禁替那個人感嘆，「拍攝者根本沒地方睡了」、「床都給阿Sa，拍的人睡哪？」、「和阿Sa一起睡看來是個挑戰」；因為阿Sa過去感情生活精彩，和男星鄭中基有過一段婚姻、認愛陳偉霆後交往5年、又傳出和百億麻將館太子爺石恆聰談戀愛，網友不免對能拍攝她睡姿的人感到好奇。

(中時新聞網)