洋基最近處境可說是屋漏偏逢連夜雨，在過去這一週隊上接連傳出有教練團以及球員確診消息，其中包括三壘教練內文(Phil Nevin)在新冠肺炎檢測中呈陽性，還有投手教練布雷克(Matt Blake)、一壘指導教練威爾特斯(Reggie Willits)、4位工作人員，加上最新傳出的游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)，瞬間隊上瀰漫著愁雲慘霧。

Aaron Hicks has a torn tendon sheath in his left wrist. Surgery is possible. — Bryan Hoch (@BryanHoch) May 14, 2021

而這還不是最慘，除了遭受疫情肆虐，今天「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)也因傷無法上陣，近期表現慢慢回溫的他仍難逃傷病，另外當家中外野手希克斯(Aaron Hicks)也傳出左手手腕受傷，之後恐怕要面臨手術命運，希克斯過去3天缺席2場，在周四進行MRI檢查，確定為左手腕肌腱鞘撕裂傷，目前球隊選擇用消炎藥治療，希望希克斯能在週末比賽重返先發，但洋基總教練布恩(Aaron Boone)認為，若消炎藥無法改善，最壞打算就是動刀。

目前洋基已將托瑞斯放進傷兵名單，而在游擊手位置還有厄薛拉(Gio Urshela)鎮守，但外野位置和打擊火力可就傷腦筋了，因為史坦頓有「痛痛人」稱號，本季好不容易找回打擊手感，卻再次面臨傷病，希克斯主要鎮守中外野，少了他對戰力也多少有影響，加上今年洋基團隊打擊成績確實不佳，兩人的傷病無疑是重大打擊。

史坦頓本季總計131個打數能敲出37支安打和9支全壘打，為洋基貢獻24分打點，打擊率是不錯的.282，最近出色表現讓他有重回生涯巔峰勢頭，而希克斯本季108個打數貢獻21支安打和4支全壘打，為球隊貢獻14分打點，不過打擊率只有.194，離生涯.233還有段距離，但主要球隊還是需要他的防守，目前有傷的史坦頓也不一定能回到守備位置，總教練布恩可能要花點時間排兵部陣了！

(中時新聞網)