據《紐約時報》與《衛報》等外電報導，隨著印度新冠病毒出現變種並肆虐該國，不但世界衛生組織正式警告，全球應關注印度的新冠變種病毒，因為該變種病毒的傳播能力大幅提升；甚至，印度疫情向周邊鄰國擴散的危機，讓後者封鎖邊境、暫停疫苗接種登記，經濟復甦的希望也告破滅。原本寄望印度疫苗的國家，只能轉向陸俄求援，讓當地醫療工作人員嘆「根本就像世界大戰」。《紐約時報》更披露最容易遭受印度變種病毒入侵的國家有哪些。

《衛報》指出，除印度外，目前印度變種病毒病例數字最高的國家為英國，共1,587起案例，而美國、新加坡、德國為其他確診印度變種病毒人數超過100的國家。

報導警告，此一數字是針對確診案例進行基因定序的，考量到全球大多數病例都沒有進行基因定序，印度變種病毒的感染數字恐大幅低估。考量到各國基因定序的速度不同，而英國的已完成大部分確診名單的基因定序，因此感染印度變種數是最高的。

另外，全球五大洲都已有印度變種病毒的蹤跡，而亞洲的病例數為最高，歐洲則針對21個國家、2,000病例進行基因定序，大部分都出現在英國。

※美國

目前美國印度變種病毒案例為486例，佔過去確診病例中半數。自4日起，美國政府宣布除永久居民、美國公民的配偶與直系血親外，來自印度的旅行者禁止入境美國。

另一方面，美國總統拜登宣布如果民眾已接種疫苗，在大多數的室內與室外環境中，皆無須配戴口罩；然此一政策已引起爭議，反對人士認為疫苗防護力恐不及於印度變種病毒，不戴口罩讓疫情有再次惡化之虞。

※新加坡

新加坡採減到156例印度變種病毒，佔過去4個星期確診案例的3分之2。為此，新加坡提升防疫措施，自5月16日至6月13日，室內聚會由5人減少至2人，勞工因在家遠距工作。

※德國

德國則發現103例變種病毒。由於變種病毒病例在該國持續穩定成長，柏林政府4月下旬已宣布禁止印度旅行者入境；不過，德國公民不在此限。自此印度變種病毒病例數開始下滑，德國政府14日宣布，每10萬人感染數已降至96.5，為3月下旬來首次跌破100。

事實上，正如《衛報》所說的，英國會出現大量印度病毒案例，是因為該國基因檢測並效率甚好。考量到病毒黑數，亞洲才是最危險的地區，《紐約時報》更點名南亞國家，特別是印度鄰國。儘管大多數印度鄰居已封鎖邊境，但此一做法是否有效？特別是印度疫情會如此嚴峻，是因為城市人口稠密、空氣汙染嚴重、醫療體系脆弱、貧困勞工數量龐大，而這些在南亞諸國都可發現。

例如，尼泊爾大部分地區都引進入封鎖階段，醫療體系緊繃。這讓尼泊爾與印度接壤的班克縣，面臨醫療緊繃下只好拒收病人。當地醫生潘迪表示，每天都得拒絕30名病人要求住院。這就像世界大戰一樣。如果2週前就實施封鎖、封閉邊境，將自印度返國的工人隔離，情況本不會如此惡劣；但最糟糕的情況還沒來。

《紐約時報》指出，邊境檢疫漏洞百出，大量在印度工作的工人越過邊境線返回尼泊爾，帶回了病毒。雪上加霜的是，先前大家因為疫情減緩而過度放鬆，群聚歡慶新年，這些都造成疫情的復燃。

即使現在，尼泊爾35個邊境檢查站也僅關閉22個。官員們堅持這是為了確保公民回國。甚至，尼泊爾允許來自印度的旅客在首都過境，這讓來自印度出發的其他國家旅客來說，如果目的地國限制印度旅客，就會利用尼泊爾來漂白自己的旅遊史。

此外，在去年新冠疫情還能控制時，印度沒有擴大醫療設施；現在已明顯失控時，又不執行社交距離限制，各政黨又為了選舉頻繁舉行造勢活動，讓病毒擴散至每一個角落。目前，氧氣缺乏這也慢慢開始在印度出現。

不只尼泊爾，隨著印度疫情復燃、無力提供疫苗，孟加拉已暫停接種疫苗計畫。至於斯里蘭卡，透過旅遊復甦觀光已成空想。

(中時新聞網)