偶像劇男星宥勝日前在臉書感嘆：「突然很感激有水有電有自由的日子。住在台中的我們，今天同時遭遇停水停電，再加上聽說附近有人去過萬華，就突然覺得…如果我們失去一切，那將會是什麼景象？」無心一句話意外引發萬華網友不滿，火大出征其臉書留言：「去過萬華怎麼了？」對此，宥勝稍早也PO文向萬華人致歉，也火速修改文章，盼疫情早日平息。

形象健康陽光的宥勝，近日因為一句「再加上聽說附近有人去過萬華，就突然覺得…」惹來萬華網友不滿，更火大出征其臉書留言「你以為只有萬華有病例嗎？」、「去過萬華怎樣？？」質疑宥勝沒有同理心，宥勝被萬華網友出征一事，更在PTT論壇引發熱議。

稍早宥勝也在臉書PO文致歉，並將「再加上聽說附近有人去過萬華」修改為「聽說附近有人被框列檢測」，表示對於上一篇文章，因為提及了「萬華」而引起萬華朋友的困擾，他感到非常抱歉，「我以後會更謹慎的發言，避免這種缺乏同理心的言論。目前已修改文章，在這裡再次向萬華的朋友深深致歉！願疫情早日平息。」

對於宥勝道歉之舉，不少網友也給予他極大肯定，紛紛留言安慰他「不小心踩到雷，沒事沒事」、「無心的小失誤而已，我個人覺得你沒有什麼特別的意思」、「沒有推辭真心的道歉範例實在舒心，加油團結」。

(中時新聞網)