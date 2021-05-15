疫情再度升溫，雙北升為三級防疫警戒，15日中央開記者會後，賣場立刻湧入大批民眾搶購物資，從排隊到結帳，至少等候一小時。（鄧博仁攝）

台灣本土疫情大爆發，引發民眾空前恐慌，各大賣場這兩天湧入了「喪屍潮」，民生物資與乾糧、泡麵全被一掃而空，但台大名醫施景中透露，有一樣食物始終沒人買，更笑稱「雙北人恐慌歸恐慌，但理智還在」，引發討論，更有2.4萬人贊同。

賣場、超市人潮爆滿，施景中也在臉書PO文呼籲大家克制，以免造成群聚感染，但話鋒一轉，表示女兒跟他分享了一張照片，原來是貨架上被一掃而空，唯獨三色豆乏人問津。笑稱「代表雙北人恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去」。

三色豆是許多民眾最為厭惡的食物。(圖／shutterstock)

台大名醫施景中笑稱三色豆依舊乏人問津，代表雙北人雖然恐慌，但理智還在，讓不少網友笑翻。(圖／施景中臉書)

PO文貼出後2.4萬網友點讚，超過1400人留言：「三色豆超噁心」、「寧願餓死也不吃三色豆」、「恐慌歸恐慌，底線還是要有」、「炒飯加三色豆真的邪教」、「萬惡的三色豆真的該滅絕」、「看到三色豆沒人買我就放心了」、「不知道三色豆到底是誰發明的」，但也有少部分網友不滿「三色豆很好吃啊」、「我很喜歡」、「為何要藉機戰三色豆」。

施景中不久後再度PO文，表示三色豆那篇只是希望大家別恐慌，幽默一下，自己在醫院服務多年，吃了無數個便當，三色豆根本是必備菜色，所以看到三色豆就會想到便當，想到便當就會發現自己還在上班。

對於三級警戒發布，施景中也回憶，自己當年實習時，宿舍是8人一間的醫護大樓，照現在標準也在禁止之列了。施景中也說，現在大家會怕，對防疫來說其實也是好事，接觸越少越好，但還是不要自己嚇自己，引起恐慌。

(中時新聞網)