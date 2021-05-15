本土疫情升溫，今（15日）單日激增180例本土確診，雙北進入三級警戒，多所大學提高防疫層級，將於17日改採遠距教學，而其他各級學校維持正常上課，因此有國中老師質疑，「三重、板橋都有學生確診，為什麼還要增加傳染風險？」

台灣新冠疫情死灰復燃，本土確診病例連續數日直線上升，部分學校也有學生確診個案，因此鑒於本土疫情爆發，多所大學包括世新、東吳、輔大、台師大、清大、台大等學校，於14日宣布將於周一（17日）起改為採用遠距教學。

另外，針對國內疫情大爆發，教育部發出通報，各級學校教職員若到校上課，上班時間應全程配戴口罩，中小學校園停止對外開放；而畢業典禮、校外教學等活動若無法達成防疫標準，則停辦或延期。

對此，全國12年國教家長聯盟建議，在熱點區域的中小學應比照大學，暫停上課或改採遠距教學，「現在家長們人心惶惶，擔心小孩到學校，會造成群聚感染」。

北市國中老師受訪時表示，「三重、板橋都有學生確診了，爲什麼要增加傳染風險？蘇貞昌和陳時中在想什麼？」。

本土確診案例激增，各級學校落實高規格防疫，但仍維持正常上課，網友呼籲遠距教學。（圖／翻攝自新北學Bar臉書專頁）

全台多點爆發學生染疫確診，然各級學校仍維持正常上課，有網友質疑，「若學生執意就是要把口罩拿下，學校有強制力處理嗎？午餐時、體育課時，學生也會拿下口罩交談，這又難道不會成為防疫破口嗎？難道要等到一發不可收拾才做修正嗎？」。

此外，不少網友也認為應該實施遠距教學，「想自行停課，可以開放遠程教學嗎？」、「遠距教學+1」、「想自行停課+1，家裡一個國中、一個國小生，國小孩子學校熱、沒有冷氣，戴著口罩該有多辛苦，蠻心疼這些孩子的」。

(中時新聞網)