日本陸上自衛隊、美國陸戰隊和法國陸軍5月11至17日於九州舉行聯演，《產經新聞》指出，日本能從實戰經驗豐富的美軍和法軍身上學到許多，未來可能藉法軍每年進行遠航訓練之便，將三國地面部隊聯演列為其固定課目。

由於當地可能出現雷雨，原定讓部隊自海上發動完整空中突襲的課目遭到取消，約100名陸自水陸機動團隊員、60名美陸戰隊和60名法陸軍官兵，事前便乘坐直升機抵達九州南部的陸自霧島演習場，並模擬突襲約2公里外的機場；在演習中，美軍和陸自負責掃除地雷、鐵絲網等障礙物，並確保攻擊區域的安全，法軍則負責主要室內掃蕩任務。

自衛隊官員指出，除了在阿富汗、伊拉克等地參與多年作戰的美軍之外，法軍也因經常執行反恐任務，擁有豐富的城鎮戰經驗，讓日方獲益良多。法軍馬伽奧中校也強調該國於太平洋擁有領土、為印太「當事者」的角色，稱其很高興能增加與美、日之間的理解。

資深記者半澤尚久指出，日本在規劃演習時，原定讓三國部隊確實於無人島上演練，造成更震撼的效果，但考量到城鎮戰訓練設施的完整性，最後還是選擇霧島演習場，以確保訓練成效。未來可能使用真正的島嶼進行演習。

《產經新聞》指出，由於法軍每年都會進行遠航訓練「聖女貞德行動」（Mission Jeanne d'Arc），並經常將日本作為停靠站之一，因此未來地面部隊演練可能被列入該行動的固定課目之中，在增強戰力的同時，也作為對中國大陸的牽制。

(中時新聞網)