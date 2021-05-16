國內本土疫情連日升溫，已進入社區感染階段，15日更新增180例確診，但現在台灣民眾卻只有AZ疫苗能施打，也讓不少專家對疫情發展相當憂心。入口網站《Yahoo奇摩》就對「本土疫情飆升，你是否會想打疫苗？」等議題進行網路民調，調查發現，有59.6%的網友表示「不想，擔心疫苗有副作用」。

台灣本土案例直線飆升，足跡已擴及多縣市，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，5月15日至5月28日，新北市、台北市防疫警戒將升至第三級，並建議民眾儘早施打疫苗。

而截至14日止，共有32351人接種疫苗，其中有兩萬9159名公費對象，3192名自費對象，累積18萬6149人接種，其中公費人數達14萬9139人，自費3萬11人。

yahoo投票網頁。(圖/翻攝自 yahoo投票)

對於疫情升溫，疫苗是否夠打等問題，入口網站《Yahoo奇摩》14日就對此發起網路投票民調，以「本土疫情飆升，你是否會想打疫苗？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為5月14日至19日，截至15日23時50分為止，共有4千3百多名網友投票，列出2個選項，表示「是，防疫最重要」，比例佔40.4%、有1741票，「否，會擔心疫苗副作用」佔59.6%，有2569票。

(中時新聞網)