大貨車國道1號271.9k翻覆 駕駛脫困送醫 00:062021/05/16 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛大貨車在國道1號北上271.9k處翻覆，橫躺車道上。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上271.9公里今天晚上10時51分發生一起大貨車翻覆意外，貨車橫躺車道上，駕駛意識清楚，由消防人員協助脫困後送往嘉義榮民醫院就醫，事故原因仍待國道警察調查。 嘉義縣消防局今天晚上10點51分接獲民眾報案，指於中山高北上271.9公里處（水上交流道）發生大貨車翻覆事故，隨即派遣水上、鹿草及祥和分隊人、車前往救援，現場為1名傷者為1名26歲男性，意識清楚，手臂撕裂擦傷，由水上分隊救護車送往嘉義榮民醫院就診，後續交由國道員警處理。 (中時 ) #大貨車 #27 #1.9 #翻覆 #國道1號 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 夫妻搭北捷未戴好口罩 遭路人勸阻竟嗆：我下車等妳 - 社會 記者訪萬華清潔伯 正義姐突怒吼「不要訪」 原因曝光超嚇人 - 社會 網傳印度新冠變種病毒「滿地鳥屍」 真相曝光驚覺比疫情更嚴重 - 社會 彰化離譜里長雇宣傳車放送疫情個資 獵巫確診者遭送辦 - 社會 快篩後確診 萬華1女子突失聯 警方深夜於三水街尋獲 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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