國道1號北上271.9公里今天晚上10時51分發生一起大貨車翻覆意外，貨車橫躺車道上，駕駛意識清楚，由消防人員協助脫困後送往嘉義榮民醫院就醫，事故原因仍待國道警察調查。

嘉義縣消防局今天晚上10點51分接獲民眾報案，指於中山高北上271.9公里處（水上交流道）發生大貨車翻覆事故，隨即派遣水上、鹿草及祥和分隊人、車前往救援，現場為1名傷者為1名26歲男性，意識清楚，手臂撕裂擦傷，由水上分隊救護車送往嘉義榮民醫院就診，後續交由國道員警處理。

(中時 )