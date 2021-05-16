台灣蘋果日報昨天無預警宣布18日停刊，隨即陸續通知遭資遣同事，據工會掌握有逾300人被裁，其中包括多年考績評為「表現良好」的工會理事長，對此，工會表達強烈譴責。

工會表示，資方未依《大量解僱勞工保護法》報備及與工會協商，甚至把工會理事長列入資遣名單，明顯意圖弱化工會能量，已經違反《大解法》、《工會法》等相關法律，呼籲資方懸崖勒馬；否則工會將向勞動部提請不當勞動行為裁決，也呼籲北市勞動局應立刻介入處理。

工會說，這波裁員中公司從未說明未來所需人力與合理配置，也未依員工工作表現與考績評估，表面以「紙媒發行終止」為由，實質上卻藉機砍掉多數資深員工，是非常粗暴的行為！試問，這群同事當時從數位部門轉到紙媒，都是自願的嗎？有些同事甚至是被迫或是抽籤決定。

工會提及，翻開這幾年台灣蘋果日報的經營方針，公司從宣布「數位、紙媒分家」，到實施「付費訂閱制」；後來「取消訂閱制」，又將「紙媒併入數位」。一連串決策反覆，讓員工對目標前景模糊，人力與新聞品質不斷流失。現在轉型失敗，負責決策的管理層稱「自願列入資遣名單」，但一路配合的同事卻要「被迫」承擔後果，工會無法接受。

工會表示，資方宣稱「不能割捨媒體責任，要為民喉舌、追求公義、捍衛民主自由」；但懇請資方捍衛民主之前，先善盡企業的社會責任，依法處理勞資關係，依《大量解僱勞工保護法》與工會展開協商，開放同事依自願資遣、考績等調整人力結構，否則工會將向勞動部提出不當勞動行為救濟。

(中時 )