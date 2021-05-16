奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/17～5/23星座運勢，魔羯座事業運最旺，射手座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺；另外水瓶座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，金牛座金錢運需要留意。
▍牡羊座
整體運勢★★★★
下周牡羊朋友顯得積極、上進許多，看起來並不是因為過去怠惰而想要改變，而是精益求精的感覺。
▍金牛座
整體運勢★★★★
下周金牛朋友顯得積極許多，面對目前環境所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，會是行動力相當良好的一周。
▍雙子座
整體運勢★★★★
下周雙子朋友對生活的滿意度提昇，過往的努力在下周開始得到回報，這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步。
▍巨蟹座
整體運勢★★
巨蟹朋友需多加注意手邊的事情，在下周將受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，讓自己有點手足無措。
▍獅子座
整體運勢★★★
下周獅子朋友，對於現況感到不太滿意，因此會有想改變的想法出現，願意付諸行動去改變，但卻有空忙一場的可能性。
▍處女座
整體運勢★★★
不甘受到束縛的感覺，將讓處女朋友下周的生活多了點不平靜，往好處想，是因為一直有企圖心，造就下周汲汲營營的生活。
▍天秤座
整體運勢★★
下周天秤朋友則顯得小心許多，面對許多狀況都無法妥善處理，因為尚未準備好，導致逃避的念頭出現。
▍天蠍座
整體運勢★★★★
天蠍朋友，下周強而有力的行動力將充斥在你的生活，這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。
▍射手座
整體運勢★★★★
下周射手朋友則顯得踏實許多，對於成功的渴望在下周提高，處理事情按部就班，做事也認真許多，讓周遭朋友都對你讚譽有加。
▍魔羯座
整體運勢★★★
下周魔羯朋友的行動力及熱情下降，面對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑，奧斯提醒下周要多多留意。
▍水瓶座
整體運勢★★★
下周水瓶朋友，起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇動手改變現況。
▍雙魚座
整體運勢★★★
下周雙魚座的朋友，面對目前的環境會感覺到自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況，開始猶豫是否要做些改變。
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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