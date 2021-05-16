根據內政部統計，國人平均壽命持續上升，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高；現代人愈來愈長壽，活得愈來愈久，可以先想好，未來你想要過怎樣的老後生活？隨著年紀增長，身體難免多少會有些病痛，老年保障規劃應該要知道些什麼？以下提出實際案例說明：

張老太太，72歲，罹有慢性疾病且身體虛弱，除了考慮需要長期照護外，家人也想要為她投保長照險，只是在煩惱怎麼買最划算又有保障？

小花平台保險顧問指出，一般來說，長照險的承保對象為標準體（健康體）族群，如果患有比較輕微的慢性疾病或是尚在罹病初期階段，建議不妨與保險顧問一起討論個人保障需求，部分保險公司可以接受輕微慢性疾病個案投保（依各家保險公司有不同投保規定）。

就上述實際案例來說，如果被保險人已是需要長期照顧者，保險公司通常不予承保。小花平台保險顧問提醒，長照險愈早規劃愈好，因為失能已不再是老年人的專利！「雖說老年人失能的機率確實比年輕人高，年輕人也可能因為生病或是意外而需要長期照顧，一旦年輕人失能需要被照顧的時間將會更長、花費也更大，豈不更可怕？」

那麼，想要為自己的老年生活規劃失能照顧，應該知道些什麼？

(中時新聞網)