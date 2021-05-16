自家派出所被人闖入破壞，理應維護治安的警方，第1時間的反應竟是試圖隱匿真相，這起荒腔走板的「松山之亂」，點出警界目前亟需擺脫的沉痾陋習。

5月11日，台北地檢署公布4月中旬10名黑衣人入侵破壞台北市松山分局中崙派出所，警方卻試圖掩蓋真相一案的偵查結果。檢方認定，中崙所前所長許書桓與巡佐傅榮光，涉嫌刪除事發當下的監視器畫面，雙雙觸犯湮滅證據罪，但考量兩人認罪且「服務警職以來表現認真負責」，予以緩起訴。10名闖入警局的黑衣人當中，檢方則僅依毀損公物罪，起訴一名砸毀電腦的徐姓男子。

這起被稱為「松山之亂」的事件，起於4月16日凌晨，松山分局楊姓員警酒後與人發生口角躲回警局，另一方人馬卻一路追進警局，砸毀中崙所值班台電腦洩憤。在場值班員警僅將滋事分子驅離，並未依法逮捕移送；隔天許書桓返回派出所後，又同意傅榮光建議，刪除監視影像，幾天後又安排分局楊姓員警與黑衣人「大和解」。

整起事件因基層員警無法忍受警方尊嚴遭踐踏至此，且懷疑中崙所掩蓋真相是出於高層施壓或有力人士關說，主動在臉書社團爆料，才東窗事發。派出所第一時間對外宣稱因停電，未能錄下事發經過，但謊言隨即遭揭穿，讓事件一路向上延燒到台北市警察局長陳嘉昌與警政署長陳家欽。

鬧事未送法辦還滅證

基層、高官皆想息事寧人

「松山之亂」雖然只是單一事件，種種荒謬情節，卻直指警方為人詬病的沉痾。

首先，是位處首善之區的台北市松山分局，竟無法在第一時間排除、壓制入侵警局的民眾，凸顯出值班員警的危機應變能力不足。

一位基層員警指出，值班遇上緊急狀況的標準作法是堅守崗位，先以口頭要求入侵者停止違法行動，無法有效驅離時，才動用辣椒水或槍枝等裝備，並通報勤指中心請求支援；但中崙派出所值班同仁顯然沒有確實執行，不但擅離職班台導致電腦被砸毀，也未呼叫支援，若歹徒持有武器或有意傷人，後果恐不堪設想。

外界或許難理解，派出所被砸，警方為什麼不是將鬧事者移送法辦，而是選擇「吞下去」，但圈內人早見怪不怪。

「講白了，是為了升遷。」一名資深警官解釋，派出所被砸事件一旦曝光，不只當事人與直屬主管遭殃，連分局長或縣市警察局長都須負起「督導不周」責任，從此升遷無望，可能是派出所長選擇隱匿的動機，「對疏漏欺上瞞下、讓困難案件不成案，都是為了塑造績效良好假象。」他說。

事實上，去年10月底長榮大學馬來西亞籍女學生遭性侵殺害前，就有同校女學生因險遭擄走，向台南市警局歸仁分局報案，警方未依規定開立報案3聯單，這起疑似「吃案」的疏失，讓分局長與台南市警局長先後遭調職，證明了資深警官的觀察並非毫無根據。

根據北檢調查，許書桓在案發當天稍晚到班後，是因傅榮光報告：「教官的這件事，他們都沒有處理，又沒有移送，會不會有影響？」才同意刪除監視影像，證實了兩位警察面對整起事件時，優先考量的並不是「打擊犯罪」。

「一開始就說謊，現在變成人民已經對你（指警察）不再信任。」中央警察大學前教授、國民黨立委葉毓蘭認為，即使派出所長第一時間掩蓋真相，只是單純怕造成長官困擾影響個人仕途，但一般民眾不免會懷疑，其中有外力介入。基層員警執勤時，不時會接收到由民意代表、有力人士透過高階警官轉達的「關心」。

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《今周刊》(第1273期)

(中時新聞網)