疫情催生各種奇奇怪怪的經濟現象，其中一個是：美國現在仍有數百萬人失業，卻出現廣泛且嚴重的「缺工」問題。

雖然美國失業人口持續下降，《經濟學人》報導，美國目前在職人數仍比疫情爆發前少800萬。4月初，《彭博》報導，達美航空（Delta Air Lines）不得不取消100個航班，因為機組員不夠。佛羅里達州一間咖啡廳招不到人，只好「雇用」機器人招呼客人和送餐。一家麥當勞招聘在煎台負責煎漢堡排的人員，為了吸引人來面試，開出來面試就給50美元（約合新台幣1,400元）的報酬；相比之下，麥當勞煎台人員的實際時薪薪酬僅11美元。

數據也支撐了這些奇聞軼事的可信度。美國總開缺數是20年來最多，代表公司有許多空缺職位，但被雇用的人卻比疫情前還少。除此之外，工資增長率大約是3％、非常強勁，代表企業正在提供更優渥的薪水爭取勞工。

即便如此，根據美國費城聯邦準備銀行的調查，6成受調的製造業公司、2成非製造業公司面臨缺工，4成製造業公司、2成非製造業公司職缺空了3個月以上。製造業、餐廳和營建業缺工的情況尤其嚴重。

疫情造成大失業潮，照理來說勞工會積極求職，加上開缺變多、公司開的薪水更高，為何出現缺工？美國銀行資深經濟學家Joe Song表示：「現在的確有一種工作悖論正在發生，很難進行量化，但可以確定的是，會給加速復甦的腳步帶來壓力。」

《經濟學人》剖析，有3個可能的解釋，可以解答這個匪夷所思的缺工現象。

1. 過度慷慨的紓困金和失業津貼

第一個可能的原因是美國瘋狂大撒幣，美國政府今年春天再次發給每個人1,400美元紓困金。自此流傳各種鄉野流言，說許多人領到錢後，就辭職、整天躺在沙發上。

除此之外，美國政府還給失業的人每週300美元的失業津貼。在失業人口中，每10人有4人光領失業津貼，賺的錢就比自己之前的工作還多。一些經濟學家批評，這些津貼過度慷慨，讓勞工寧願繼續失業。

不過，《經濟學人》指出，這不會是缺工的主要原因。去年美國給失業勞工的津貼更慷慨，每週有600美元，但津貼在去年夏天到期時，並未影響整體就業率。今年也一樣，1月至今，在失業津貼佔整體收入更多的區域，就業成長並未因此變弱。

2. 害怕染疫的勞工

《經濟學人》指出，第2個原因或許更能夠解釋缺工現象。官方數據表示，「因為疫情的緣故」，近400萬人沒有在找工作。

考量到缺工狀況特別嚴重的行業，這個原因顯得更加合理。健康照護、娛樂和飯店業回報最高的職位空缺率，這些行業大多需要人與人近距離接觸，導致員工更容易染疫。相較之下，在能夠保持社交距離或是處於戶外空間的行業，缺工情況就沒那麼嚴重。

求職網站ZipRecruiter 4月做了一份調查發現，超過一半的受調者表示，他們偏好能夠在家工作的職缺，45％的人表示就算疫情結束，他們也希望能在家工作。

「疫情改變了人們動機」，ZipRecruiter經濟學家波拉克（Julia Pollak）表示：「雇主可能需要更有耐心，等疫苗施打，也可能需要提供彈性的工作型態，才能招到員工。」

3. 就業市場大洗牌

最後一個原因則是，疫情造成就業市場結構以及型態大洗牌。疫情中消費者習慣改變，導致一些工作如DIY店鋪店員的需求大增，一些工作則減少。

各地之間的職業流失狀況差距也加劇，《經濟學人》分析了400個美國地區發現，經濟被影響較不嚴重的區域跟下滑較嚴重的地區相比，兩者的就業增長差距是疫情前的2倍。例如，一位在曼哈頓已失業的調酒師，可能無法快速發現，北方較遠區域威斯特徹斯特郡其實有大量司機職缺。

遠距工作趨勢下，許多工作出現在郊區的倉庫或餐廳，而非交通方便的市中心。芝加哥大學經濟學家戴維斯（Steven Davis）表示，如果一個人失去通勤只需15分鐘的市中心時薪工作，他不太會願意通勤60分鐘到郊區工作，光是通勤費用就逼近時薪金額。

《經濟學人》指出，勞工可能需要一些時間來趕上這些就業市場中出現的創造性破壞。

樂觀的是，分析師說，隨更多人接種疫苗，學校全面重新開放以及政府津貼到期，缺工問題應該會緩解，雖然可能還需要花費好幾個月的時間。

一些經濟學家則認為，因為缺工嚴重，雇主開出高薪吸引勞工，對於改革就業市場反倒是好事一樁。白宮經濟顧問拉馬穆蒂（Bharat Ramamurti）說：「這是正向的發展，特別是對於這個國家的低收入人群來說。」

《商業周刊1748期》

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時新聞網)