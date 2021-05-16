國內疫情轉趨嚴重，電子股重要權值股全面跌破季線，台股指數一口氣一度下殺至半年線之下。（圖／先探週刊提供）

台股本周利空不斷，美國科技股弱勢，加以已公布的四月營收創新高家數由三月的一七三家降至一二六家，最重要是國內疫情進入去年五月以來最嚴重之時，政府已承認進入社區感染，並可能提升至第三級警戒，市場則是湧現從去年三月初八五二三點大漲一倍以來最大獲利回吐賣壓，以及總修正。指數兩根長黑直接跌破季線，且在一六四六○至一七一三七點出現七二五○億元歷史次天量，看來拉長整理時間是免不了，以回檔三分之一計算，約落在一四六四七至一五○○○點，個股將最對年線乖離過大的修正，傳產及電子都是如此。等待量縮才有在反攻機會，業績股終將還是焦點所在。

原先台股今年以來漲幅一度超過兩成，居全球之冠，如今已降至四％左右，原先主要推升力道來自於半導體族群，惟近來美國科技股表現不佳，遠遠落後道瓊及標普指數；台灣科技股亦同，近來表現不太好，尤其是護國神山台積電，因為在全球地位太重要，被歐美日要求率先生產毛利較低的汽車晶片，營收及毛利略受影響，重要是在元月創下六七九元天價後，已將近四個月未再創新高，即便有三年投資一千億美元大手筆動作，但市場陷入觀望，股價最先跌破季線後都站不上。

台積電、聯發科率先留長下影線

另一檔總市值高居第二名的聯發科先前才被外資升評調高目標價至兩千元、股價創下一一八五元天價後，反轉而下，尤其印度疫情大爆發，勢必影響今年智慧手機銷售，那又是聯發科重要市場；５Ｇ晶片也見大高通追趕，外資馬上又降評，股價也跌破季線。營收王鴻海在清明節過後也跌破季線，以上這三家權重股都一度跌破半年線。再來四月營收公布，重量級個股加上面板幾乎都不如三月，話說是缺料以及營業天數較少，但是營收若無法再衝高，加上去年以來漲幅可觀，修正跑不掉。

其實從四月初費半指數見到三三一四點歷史高點後，走勢就一路震盪走跌，英特爾、美光、AMD、輝達、高通等走勢都很弱，只靠著美台韓大喊擴大資本支出的半導體設備股如應材、科磊、艾司摩爾等股價創高支撐，四月底費半指數跌破季線之後就反彈無力，近期跌破半年線；那斯達克指數四月底反彈還曾經創歷史新高點一四○七三點，如今也是跌至季線。四月初以來資金集中在標普及道瓊，尤其是道瓊指數屢屢創歷史新高，主要就是靠著疫情逐漸和緩，美國經濟可望加速重建，包括零售沃爾瑪、梅西百貨、Target，以及房屋修繕Home Depot，加上拜登訴求的基礎設施重建需求的鋼筋族群紐可、美國鋼鐵大漲；以及原物料銅價創歷史新高帶動相關股，配合金融股強勢，道瓊表現十分出色，累計今年以來上漲超過十一％，比台股還好；相對費半今年漲幅降至七％以下、那斯達克也降至四％以下。

第二季以來在國際原物料銅、煤、鐵礦砂、鋁、紙漿、大宗物資黃小玉接連大漲下，強勢族群的確是換人做，尖牙股蘋果、亞馬遜、臉書、特斯拉等都是呈現低檔整理，所以高總市值及科技股較無表現，台股原本主流電子股也較無施力點。

短線整理、中長線不看壞

美國疫情有轉緩跡象，主要是疫苗施打加速中，已超過一億人至少施打過一劑疫苗，大多以莫德納以及輝瑞與德國合作的ＢＮＴ為主，據報載效果較ＡＺ及嬌生好，所以確診人數明顯下降，約有接近四分之三州已解封，只剩加州等較大州還半封鎖，政策上則是用盡方法促使民眾出門接種疫苗，努力在國慶七月四日全面解封恢復正常，目前情況來看是相當有希望，預計人民將報復性消費，刺激成衣、餐飲、運動等相關股價先上漲。而去年財政部已經對銀行進行壓力測試，得以買庫藏股會配發股息，汽車股則是盡量要求台積電補足車用晶片，股價也相當強，所以道瓊走勢相當看好續創新高。尤其是運輸股走強，運輸類股的表現普遍被視為全球經濟活動的風向球，相關類股的反彈也為市場帶來經濟加速從疫情中復甦的訊號。

一般電子股走勢可能要到七月以後，如蘋果新手機將開始生產，此時股價較容易上漲，在此之前較無題材，大致上以年線至季線之間震盪為主。美國高總市值公司蘋果、谷歌、微軟等還是很有錢，帳上現金在數百至數千億美元，谷歌就計畫買回五百億美元庫藏股，所以那斯達克也不太容易連續大跌。

大致上看好美國將從疫情中走出來，股市短線整理、中長線不看壞。民眾施打疫苗過半的英國也逐漸遠離疫情威脅，相反地，全球其他國家第四波疫情又轉趨嚴重，日本如此、馬來西亞再度封城數周，最嚴重是印度，確診及死亡人數暴增至全球前幾名，一時之間還看不到盡頭。但是印度有接近十四億人口，醫療資源十分匱乏，重症加護病床、藥品、氧氣和呼吸器也嚴重不足。

而且衛生條件長期得不到有效改善，約一半的家庭沒有廁所，較容易引發環境污染。而由於疫情十分嚴重，不少國家都先僑民安排離開印度。而醫療資源不足，甚至下令將用於鋼鐵廠焊接的氧氣轉至醫療，鋼鐵也會減產。其實疫情幾乎失控，不少產業都陷入減產或停擺，鋼鐵及汽車製造都在內，加上印度棉產量占全球約二五％，沒有充足人手種植，勢必減少全球棉花供給量，也由於印度是成衣代工出口重鎮，但化纖產能不多，顯階段只能轉單至東南亞或台灣，至於中國有新疆棉事件，是否拿到轉單仍待觀察。

最重要是印度有十四億人口，是全球繼中國之後所覬覦的各項產品消費市場。以智慧手機為例，預估印度目前沒有重啟全國性封城的打算，鴻海及和碩工廠都沒有因此停工。目前全球前五大手機品牌三星、蘋果、小米、Oppo、Vivo，皆在印度設置產線或透過代工廠生產，目前五大品牌的印度產線都以供應當地需求為主，雖然目前大部分印度廠的生產暫時不受影響，但TrendForce初估，疫情可能使印度第二、三季智慧手機產量減少一千兩百萬支。值得觀察的是，手機消費是否受疫情衝擊而下滑。隨著疫情擴散速度加快，人口染疫人口也不斷增加，如果染疫而亡的人口持續激增，不排除將對印度的消費力產生負面效應，恐怕也將使關務停擺、影響零組件運輸。

聯發科就可能受此影響，股價跌破千元大關，加上高通轉單台積電，積極追趕聯發科，於是評等就被外資調降。問題不僅是手機晶片，鏡頭等其他零組件訂單也可能延後，影響手機製造；筆電也可能延後，而近一年來台灣電子業尤其是半導體旺到不行，重複下單聲音頻傳，如今包括ＩＣ設計、被動元件、面板等都要重新檢視重複下單是否過多成為壓力。

電子股須等技術指標落底

從義隆電、瑞昱、祥碩、天鈺、敦泰、聯詠、矽創、致新、茂達、盛群、晶豪科、聯陽、晶宏、原相、杰力、大中、晶焱、驊訊、類比科等股價都先破季線；被動元件的國巨、興勤、奇力新、立隆、大毅、信昌電、立敦、佳邦等，也破半年線；上游包括聯電等晶圓代工也是破半年線。

再看面板雙雄群創、友達四月營收不如三月，股價立馬下跌，儘管市場預估今年兩家公司至少獲利都將超過三至四百億元，但股價不捧場，也無視友達董事長說訂單能見度到年底、開始再談明年訂單利多，兩者股價近幾周已出現三次跌停，算是較弱勢了。而過去紅極一時的驅動ＩＣ天鈺、敦泰、矽創、聯詠，當初高角度上升，如今回檔幅度也很陡。

電子股如今必須先等技術指標落底，同時必須注意到若跌破季線，則整理時機可能較長；不過，至少目前股價大多含息，若殖利率高於五％者仍可注意，材料通路商如威健、增你強、文曄、益登等；板卡的微星及品牌的華碩、宏碁；ＩＣ設計股價能漲會跌，如新唐以及殖利率不錯的瑞昱、茂達、致新都可一併注意。而四月營收都很好的銅箔基板台光電、騰輝電子、金居以及被動元件的凱美、日電貿，都是很不錯標的。

當然台積電中線買點也可追蹤，近期是受歐美壓力而調配生產線，但是競爭力以及高階製程依然很夯，不管聯發科或是高通有問題，都還是能希望回到台積電生產，近期的高通就是一例，去年底台積電收盤價在五三○元，以今年ＥＰＳ還是有二三至二四元實力，ＰＥ低於二三倍以下就可注意，也就是五三○元上下十元是不錯切入點。

電子成交比重數次低於五成，表示人氣被吸走，需要時間恢復；但是吸走人氣的就是傳產的運輸及鋼鐵，這兩個族群占台股權值比重合計不到七％，但合計成交金額卻屢屢超過三五％，表示真的太熱，幾乎都在玩當沖，所以遇到大盤大跌千點，也是尖頭下跌。不過長榮、陽明第一季ＥＰＳ都可望超過七元以上、四月營收持續向上創歷史新高，也就是上半年ＥＰＳ可能超過十二元以上，陽明被ＭＳＣＩ列入成分股，五月底之後外資將被迫買進追蹤，股價回到月線還是注意。

鋼鐵股近幾周本刊一再提到，鐵礦砂、煤等所帶動冷熱軋鋼價大漲，至今未結束，中國為因應碳中和而減產是事實，最近中國國內鋼價漲太快而被技術性調升期貨保證金降溫是一時，上升趨勢不變。不過要注意，一般景氣爆發第一階段時通常股價都會超漲，因為有低價庫存潛在暴利，之後就回復較穩定獲利，銅價創新高所帶動的電線電纜業也相同，基本上還是以上游鋼廠為主，以中鋼、燁輝、春源、威致、美亞、華新等為主。短線快速拉回，若量縮月線以下可注意。注意，近期鋼鐵及航運融資餘額大增，必須大減較有利上漲。值得一提是，日韓鋼鐵廠如浦項、新日本製鐵、ＪＦＥ、神戶等、重慶鋼鐵、馬鞍山鋼鐵、鞍鋼等股價都是高姿態。

紡纖、金融股有不少亮點

紡纖股將受惠印度疫情嚴重的轉單，由於轉向中國又有新疆棉議題，所以以東南亞及台灣受惠最大，台灣的棉紡及化纖如集盛、聯發、宏益、力鵬、南紡等受惠較大。而美國夏天解封後，若出現報復性消費，成衣就是首選之一，儒鴻、聚陽是指標。後有詳細分析。

再來金融股今年獲利很棒，中信金以前四月大賺二四三億元，年增五二％、每股賺一．二五元暫居金控之冠，本益比超級低。開發金單月獲利已逼近元大金，股價還在十四元以下，可作為投資參考。重點是金融股占大盤成交量比重還不到六％，並不高，未來仍具上漲機會。

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《先探投資周刊2143期》

(中時新聞網)