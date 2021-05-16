半導體晶片荒，掀起全球資金追逐半導體ＥＴＦ的熱潮！美國iShare費城半導體指數ＥＴＦ規模，今年從四八億美元大幅成長至七六億美元，五月中旬起，國內有二檔半導體ＥＴＦ將先後募集，除了中信投信將在國內首度推出「台灣ＥＳＧ永續關鍵半導體ＥＴＦ」，聚焦投資國內三十檔半導體股外，富邦投信的「富邦台灣核心半導體ＥＴＦ基金」亦已於五月十日獲准募集，國內將有二檔鎖定台灣半導體產業鏈投資的ＥＴＦ將問世，近期疲弱無力的半導體股，有望獲得新的資金活水進駐，跌深的半導體股，可以留意往下慢慢撿便宜。

全球科技股在通膨升溫、升息預期拉高下，近期出現劇烈的波動，台灣半導體股不僅跟著漲不動，甚至跌個腳朝天，資金出現無差別的拋售，疫情及基本面陸續浮現的雜音，成為科技股漲多被拋售的最大利空。

半導體ＥＴＦ注資金活水

惟半導體產業大老個個表示，全球晶片荒短期無解，產業景氣至明年緊俏無虞，機構法人亦深信，半導體股應只是回檔休息，拉長整理之後將在強勁的需求拉升下再起，但可能要等到第三季之後，基本面的雜音退散之後，才有望重新醞釀新一波的上漲。

葉倫日前一席升息說，已讓全球科技股出現劇烈波動，全球原物料價格全面大漲，通膨蠢動，聯準會提前升息的聲音開始再度干擾市場，中信投信股權投資科主管葉松炫即直言，葉倫的升息說，其實就是提前在和市場進行溝通並試水溫，近期全球股市的高度波動，主要就是在擔心聯準會可能提前升息，而這其實是反映利率在低位準備要跳起來的一種小小的恐慌。

但波動過了是不是就為修正後的科技股創造買點？葉松炫說，台股的主力還是科技股，科技股的主力還是在半導體，而半導體的前景好壞，是決定這波的回檔只是修正、還是走空，而從晶圓代工產能仍奇缺、台積電未來三年願意砸三千億美元的資本支出擴充產能來看，長多趨勢不變，惟就產業結構來看，整個半導體供應鏈中，ＩＣ設計及晶圓代工廠仍是最具議價能力的投資主流，在下一回合勝出的機率較高。

中信關鍵半導體ＥＴＦ經理人張圭慧說，不管是消費性電子產品或是電動車，都正出現半導體需求應用的全面升級，整個產業亦正進入超級循環周期。據統計，全球手機正從４Ｇ轉換到５Ｇ的過程，其中，電源管理ＩＣ的用量是４Ｇ的二倍，射頻元件的需求是４Ｇ的二到三倍；此外，傳統的汽車，過去主要由機械驅動，應用到的零件部件只有四十種左右，但電動車使用的半導體零件部件就高達一五○種，這些改變將驅動未來一段時間半導體的需求倍增。（全文未完）

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《先探投資周刊2143期》

(中時新聞網)