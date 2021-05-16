近年虛擬貨幣投資掀起熱潮，狗狗幣在特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）擁護下市值屢創新高，卻鮮少人知創辦人工程師Billy Markus至今仍是上班族，且在2015年就賣出所有狗狗幣，購買一台二手本田汽車，若不賣幣換算市值超過3600萬美元（約新台幣10億）。

狗狗幣是在2013年由工程師Billy Markus與Adobe員工Jackson Palmer推出，起初只是為了嘲諷虛擬貨幣氾濫，因此將狗狗迷因圖設計成新款虛擬貨幣頭像，號召網友們投資。

今年初，馬斯克在個人推特上多次提及狗狗幣，帶動狗狗幣市值飆漲，數據顯示，狗狗幣在半年內市值暴漲250倍，遠遠超越競爭對手比特幣與以太幣，日前狗狗幣市值已突破0.7美元，目前則在0.5美元左右徘徊。

新浪財經報導，狗狗幣創辦人Billy Markus在 2015年因失業出現財務問題，選擇賣出所有狗狗幣並購買一輛二手本田汽車，退出虛擬貨幣圈，至今仍是上班族，擔任軟體工程師，Jackson Palmer同樣在2015年賣出所有狗狗幣，消失在虛擬貨幣市場。

近日，Billy Markus在Reddit論壇上發表一封長信，呼籲投資者冷靜，「雖然我已經離開狗狗幣多年，但還是想告訴人們，創造狗狗幣的出發點，並不是讓大家瘋狂投機炒作，而是要帶給世界更多積極的影響，比如慈善事業或其他更有意義的事情。」

(中時新聞網)